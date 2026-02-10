Kto dokładnie może liczyć na wyższy przelew z ZUS?

Nie każdy senior otrzyma te pieniądze automatycznie. Prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają osoby, które spełniają łącznie trzy kluczowe warunki:

Reklama

Kryterium wiekowe: Urodzenie po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku.

Przynależność do OFE: Musiałeś być członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Pieniądze na subkoncie: Na Twoim indywidualnym subkoncie w ZUS muszą znajdować się zapisane środki (pochodzące z tzw. II filaru).

Reklama

Uwaga! Świadczenie to w praktyce najczęściej dotyczy kobiet, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat), ale nie ukończyły jeszcze 65. roku życia. To właśnie dla nich ten dodatek jest "pomostem" do jeszcze wyższej emerytury w przyszłości.

Ile pieniędzy z ZUS można zyskać?

Kwota dodatku nie jest taka sama dla każdego. ZUS oblicza ją w prosty sposób: bierze sumę środków zgromadzonych na Twoim subkoncie i dzieli ją przez średnie dalsze trwanie życia (wyrażone w miesiącach). W wielu przypadkach oznacza to zastrzyk gotówki rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Przy obecnych kosztach życia, taka kwota może realnie podreperować domowy budżet.

Pułapka braku wniosku. ZUS nie wypłaci pieniędzy "z urzędu"

Największym błędem seniorów jest przekonanie, że ZUS sam doliczy wszystkie możliwe dodatki przy przyznawaniu pierwszej emerytury. W przypadku świadczenia kapitałowego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jeśli przejdziesz na emeryturę powszechną, a zapomnisz o formalnościach związanych z subkontem, Twoje pieniądze będą "zamrożone" aż do Twoich 65. urodzin.

Jak skutecznie złożyć dokumenty?

Pobierz formularz wniosku o emeryturę (dostępny w każdej placówce lub na portalu PUE ZUS). Upewnij się, że zaznaczyłeś opcję dotyczącą środków zgromadzonych w II filarze. Złóż dokumenty osobiście, pocztą lub przez internet - ważne, by zrobić to jak najszybciej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Co dzieje się po ukończeniu 65 lat?

To moment przełomowy. Okresowa emerytura kapitałowa wygasa, ale Twoje pieniądze nie przepadają. W dniu 65. urodzin (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn) następuje tzw. ponowne przeliczenie emerytury z urzędu. Wszystkie środki, które pozostały na Twoim subkoncie, zostają wtedy doliczone do Twojej głównej emerytury, co skutkuje nową, wyższą i - co najważniejsze - dożywotnią kwotą świadczenia.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) o okresową emeryturę kapitałową z ZUS