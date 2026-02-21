Nowe zasady zwolnień z abonamentu RTV dla seniorów

W kontekście wciąż trwających prac Ministerstwa Kultury nad nowelizacją ustawy medialnej, której głównym założeniem jest zniesienie opłaty abonamentowej RTV i zastąpienie jej finansowaniem mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa, nadal obowiązują dotychczasowe zasady opłacania abonamentu. Mimo oczekiwań, projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany.

Wysokość opłat za abonament RTV w 2026 roku

W 2026 roku opłaty za abonament RTV wzrosną do 30,50 zł miesięcznie za telewizor (lub TV+radio) i 9,50 zł za samo radio. Roczny koszt za telewizor wyniesie 366 zł (przy płatnościach miesięcznych). W przypadku płatności z góry za cały rok, można uzyskać zniżkę (do 329,40 zł za TV, 102,60 zł za radio). Obowiązujące stawki abonamentu RTV kształtują się następująco:

Odbiornik radiowy: 9,50 zł.

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł.

Zniżki przy płatności z góry za cały rok 2026:

Za radioodbiornik: 102,60 zł (zamiast 114 zł).

Za odbiornik telewizyjny/radiofoniczny: 329,40 zł (zamiast 366 zł).

Rozszerzenie grona seniorów zwolnionych z abonamentu RTV

Najważniejszą zmianą jest podniesienie limitu dochodowego uprawniającego seniorów do zwolnienia z opłat. Dotychczasowe przepisy zwalniały z abonamentu osoby, które:

Ukończyły 60 lat. Posiadają prawo do emerytury w wysokości nie wyższej niż połowa przeciętnego wynagrodzenia.

Wartość ta uległa corocznej aktualizacji. Na rok 2025 zwolnienie obejmowało emerytów, których miesięczna emerytura brutto nie przekracza kwoty 4090,86 zł. Limit ten stanowił 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku (8181,72 zł), zgodnie z komunikatem prezesa GUS opublikowanym 11 lutego. Zmiana ta rozszerza katalog uprawnionych osób starszych.

Inne grupy zwolnione z obowiązku opłat

Zwolnienie z uiszczania abonamentu RTV przysługuje również wielu innym grupom społecznym, niezależnie od wysokości ich dochodów (w przypadku seniorów 75+):

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym zaliczone do I grupy inwalidów lub posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy).

Osoby bezrobotne.

Osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Procedura uzyskania zwolnienia z opłacania abonamentu RTV

Aby senior spełniający kryteria mógł skorzystać ze zwolnienia, konieczne jest udanie się do placówki Poczty Polskiej. Należy tam złożyć oświadczenie potwierdzające uprawnienie oraz przedstawić dowód osobisty wraz z decyzją ZUS (lub innego organu) dotyczącą wysokości pobieranej emerytury.