Olej napędowy powyżej 8 zł za litr. Ceny paliw nie przestają rosnąć

Konflikt na Bliskim Wschodzie nie ustaje, a cena baryłki ropy pnie się w górę. Nie pozostaje to bez wpływu na ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce. Według najnowszych prognoz cen paliw na okres od 16 do 22 marca 2026 r. na stacjach mają one kształtować się następująco1:

PB98 – 7,29–7,45 zł/l

PB95 – 6,54–6,69 zł/l

ON – 7,77–8,01 zł/l

LPG – 3,14–3,25 zł/l

Ostatni raz ceny oleju napędowego przekroczyły poziom 8 zł za litr w 2022 r., po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Cena benzyny PB95 wynosiła wówczas 6,62 zł za litr, a notowania ropy przekraczały poziom 130 dolarów za baryłkę.

Obecnie średnie ceny paliw w Polsce wynoszą:

PB98 – 7,22 zł

PB95 – 6,48 zł

ON – 7,59 zł

LPG – 3,09 zł

Cena baryłki ropy utrzymuje się natomiast powyżej 100 dolarów i wynosi obecnie 105,73 dolara.2

KRIR do premiera: pogłębia kryzys kosztowy w rolnictwie, potrzebne są natychmiastowe działania

Problem wysokich cen paliw jest szczególnie dotkliwy właśnie teraz – w okresie wiosennego nasilenia prac polowych. Siewy, nawożenie oraz pierwsze zabiegi ochrony roślin to zadania, których nie można odłożyć w czasie, a ich wykonanie wiąże się z bardzo dużym zużyciem paliwa. Każdy dzień zwłoki w działaniach interwencyjnych pogłębia kryzys kosztowy w rolnictwie - alarmuje KRIR.

Izba zwraca uwagę, że niestabilna sytuacja geopolityczna, w tym trwające konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, bezpośrednio przekłada się na globalne ceny ropy naftowej, a tym samym na ceny paliw w Polsce. Polski sektor rolno-spożywczy jest jednym z filarów krajowego eksportu i odpowiada za ponad 15% jego wartości. Wysokie ceny paliw – zdaniem Izby – mogą zagrozić konkurencyjności polskiej żywności na rynkach międzynarodowych.

Wysokie ceny paliw to problem wszystkich Polaków

Rosnące koszty paliw uderzają nie tylko w rolników, lecz w całe społeczeństwo. W konsekwencji rosną ceny żywności, usług i towarów, a budżety domowe milionów Polaków są coraz bardziej obciążone. Rolnictwo odczuwa presję kosztową jako pierwsze, ale jej skutki rozlewają się na całą gospodarkę. Jak podkreśla KRIR, wzrost kosztów transportu staje się jednym z głównych czynników napędzających inflację.

Wyższe ceny paliw to wyższe koszty produkcji rolnej i żywności

Cena paliwa ma istotny wpływ na rentowność gospodarstw rolnych. Jej wzrost bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów produkcji rolnej, a w konsekwencji - na wyższe ceny produktów spożywczych. W rolnictwie stosuje się głównie olej napędowy.Ile wynosi średnie zużycie?

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach wskazuje w swoich badaniach, że zużycie paliwa w gospodarstwie rolnym wynosi około 120 litrów na 1 ha użytków rolnych. Z kolei Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oszacował średnie zużycie paliwa na poziomie 87,8 litra na 1 ha przy przeciętnej intensywności agrotechniki.3

Przyjmując średnie zapotrzebowanie na poziomie 100 litrów paliwa na hektar, w przypadku niewielkiego gospodarstwa rolnego o powierzchni 20 ha oznacza to zużycie około 2000 litrów oleju napędowego rocznie. Jest to prawie dwa razy więcej niż średnie przeciętne zużycie benzyny do celów prywatnych. Dla gospodarstwa o powierzchni 1000 ha zużycie wynosi już 100 tys. litrów oleju napędowego rocznie.

Wraz z cenami paliw rosną także koszty transportu

Transport stanowi jeden z kluczowych elementów gospodarki oraz niezbędny składnik funkcjonowania większości przedsiębiorstw. Firmy transportowe odpowiadają za dostarczanie produktów do sklepów, a koszt transportu jest wliczony w cenę sprzedawanych towarów. Oznacza to, że każda podwyżka ceny paliwa powoduje wzrost cen produktów.

Z danych GUS wynika, że w 2024 r. transportem samochodowym przewieziono 1 861,8 mln ton ładunków. W ogólnych przewozach:

transport zarobkowy stanowił 62,3%,

transport gospodarczy – 37,7%.

W pracy przewozowej udział wyniósł odpowiednio:

86,2% dla transportu zarobkowego,

13,8% dla transportu gospodarczego.

Transportem zarobkowym przewieziono 1 160,5 mln ton ładunków, natomiast transportem gospodarczym 701,2 mln ton.4

Obniżenie akcyzy i VAT na paliwa silnikowe. KRIR proponuje konkretne działania

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelował do rządu o podjęcie następujących działań:

tymczasowe maksymalne obniżenie stawki podatku akcyzowego oraz VAT na paliwa silnikowe,

czasowe obniżenie lub zawieszenie innych opłat publicznych, które stanowią istotny element ceny paliwa (np. opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej),

(np. opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej), wprowadzenie mechanizmów kontroli i stabilizacji rynku, które zapobiegną spekulacyjnemu zawyżaniu marż przez pośredników w obrocie paliwami.

Donald Tusk: państwowe spółki mają ograniczyć skutki wzrostu cen paliw

Jak dotąd rząd nie zapowiedział konkretnych decyzji dotyczących obniżenia podatków od paliw. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk podkreślił, że wojna wpływa na notowania ropy na światowych rynkach, a Polska nie jest odizolowana od globalnych procesów gospodarczych. Zapewnił jednak, że państwowe spółki będą podejmować działania, aby ograniczyć skutki ewentualnych podwyżek.

Jednym z takich działań mają być niższe marże na stacjach paliw.

– Orlen użyje dostępnych narzędzi, także finansowych, tak aby ewentualne skoki cen ropy na światowych giełdach nie przełożyły się w sposób masowy i bardzo dotkliwy na ceny paliw w Polsce – zapowiedział premier.

Orlen wprowadził weekendowe promocje na paliwo

W odpowiedzi na sytuację rynkową, państwowy Orlen wprowadził czasową promocję cen paliw. Posiadacze aplikacji ORLEN Vitay mogą otrzymać rabat:

35 groszy na litr paliwa – po aktywacji kuponu oraz dokonaniu zakupów pozapaliwowych za co najmniej 5 zł,

20 groszy na litr paliwa – w przypadku samego tankowania po aktywacji kuponu.

Promocja obowiązuje jednak wyłącznie w weekendy5. Harmonogram akcji obejmuje okresy:

12–15 marca

20–22 marca

27–29 marca

3–6 kwietnia

10–12 kwietnia

17–19 kwietnia

24–26 kwietnia

30 kwietnia – 3 maja

Tego typu akcje promocyjne nie rozwiązują jednak problemu rolników, ponieważ gospodarstwa rolne kupują olej napędowy w hurtowych ilościach.

1e-petrol.pl

2Bankier.pl – notowania ropy

3farmer.pl – zużycie paliwa w rolnictwie

4GUS – Transport. Wyniki działalności w 2024 r.

5Orlen.pl