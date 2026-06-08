Emerytura z ZUS dla 60-latków z 40-letnim stażem pracy. Ile dostaniesz na konto w 2026 roku?

Wiek i staż pracy - co gwarantuje ZUS?

Dla kobiet w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat, a minimalny wymagany staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe) to 20 lat. Dla mężczyzn jest to odpowiednio 65 lat wieku i 25 lat stażu. Oznacza to, że 60-latka z 40-letnim stażem pracy spełnia te kryteria z ogromnym zapasem. Taki staż daje jej stuprocentową pewność, że jej emerytura nie będzie niższa niż obowiązujące minimum krajowe.

Ile wynosi minimalna emerytura w 2026 roku?

Warto pamiętać, że kwoty szybko się zmieniają. Po marcowej waloryzacji w 2026 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800 zł na rękę). Jeśli z wyliczeń składek danej osobie wyszłaby niższa kwota (bo np. przez lata zarabiała niewiele), ZUS ma obowiązek podwyższyć jej świadczenie właśnie do tego pułapu - ale tylko pod warunkiem posiadania wymaganego stażu (20/25 lat).Dla kontrastu: osoba z krótkim, np. 10-letnim stażem pracy, nie ma prawa do emerytury minimalnej. Jej świadczenie wyniesie zaledwie około 250-300 zł brutto.

Od czego zależy wysokość Twojej emerytury?

Ostateczna kwota, jaką ZUS przeleje na Twoje konto, zależy od prostego równania matematycznego. Cały zgromadzony przez Ciebie kapitał jest dzielony przez średnie dalsze trwanie życia (wyrażone w miesiącach), które co roku w marcu publikuje GUS. Na Twój ostateczny kapitał składają się:

Zwaloryzowane składki zgromadzone na indywidualnym koncie ZUS.

Kapitał początkowy - wyliczony za lata pracy przed 1999 rokiem.

Środki z subkonta ZUS - gdzie trafia część składek po 1999 roku.

Idealny moment na złożenie wniosku

Dlaczego czerwiec i lipiec to kluczowy miesiąc dla przyszłych emerytów? To właśnie wtedy ZUS przeprowadza waloryzację czerwcową (roczną). Środki zgromadzone na kontach i subkontach przyszłych emerytów są mocno urealniane i podwyższane o wskaźniki inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Osoby, które poczekają ze złożeniem wniosku o emeryturę do czerwca lub lipca 2026 roku, zyskają znacznie wyższy kapitał początkowy, co przełoży się na wyższą comiesięczną wypłatę.

Ile realnie dostaniesz przy 40 latach pracy?

Oto szacunkowe prognozy dla 60-latków z 40-letnim stażem pracy w 2026 roku:

Praca za pensję minimalną: Dzięki gwarancji państwa i czerwcowej waloryzacji składek, Twoja emerytura wyniesie około 2000–2100 zł brutto, co da ok. 1820-1911 zł na rękę. Od tej kwoty nie zapłacisz podatku (mieści się w kwocie wolnej), a jedynie 9 proc. składki zdrowotnej.

Od tej kwoty nie zapłacisz podatku (mieści się w kwocie wolnej), a jedynie 9 proc. składki zdrowotnej. Praca za średnią krajową: Regularne składki od przeciętnego wynagrodzenia i bardzo długi staż pozwolą uzyskać świadczenie w granicach od 4500 zł do 5500 zł brutto. Na Twoje konto wpłynie wtedy ok. 3855-4615 zł na rękę (kwoty te uwzględniają już potrącenie 12 proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2500 zł brutto).

(kwoty te uwzględniają już potrącenie 12 proc. podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2500 zł brutto). Wysokie zarobki: Osoby zarabiające znacznie powyżej średniej mogą liczyć na emeryturę sięgającą nawet 6600 zł brutto i więcej, co przełoży się na co najmniej 5451 zł na rękę.

FAQ - najczęściej zadawane pytania