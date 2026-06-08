Cierpisz na te choroby? ZUS wypłaci Ci blisko 2000 zł miesięcznie

Cierpisz na te choroby? ZUS będzie wypłacał Ci 1900 zł miesięcznie

Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki rent z tytułu niezdolności do pracy. W wyniku corocznej waloryzacji kwoty świadczeń wzrosły. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie co najmniej 1978,49 zł brutto miesięcznie, natomiast osoby z częściową niezdolnością - 1483,87 zł brutto miesięcznie.

Komu przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić trzy kluczowe warunki:

Orzeczenie lekarskie - niezdolność do pracy musi zostać formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Staż ubezpieczeniowy - wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), którego długość jest adekwatna do wieku osoby ubiegającej się o świadczenie w momencie powstania niezdolności. Czas powstania niezdolności - niezdolność do pracy musi nastąpić w trakcie okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od ich ustania.

Wyjątek: Dwa ostatnie wymagania (staż i czas powstania niezdolności) nie mają zastosowania do ubezpieczonych, którzy posiadają udokumentowany długi staż składkowy - co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn - i zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Jakie są różnice między częściową niezdolnością do pracy a całkowitą niezdolnością do pracy?

Definicja prawna rozróżnia dwa stopnie niezdolności:

Całkowita niezdolność do pracy - orzeka się ją wobec osoby, która utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Częściowa niezdolność do pracy - oznacza znaczną utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z dotychczas posiadanymi kwalifikacjami.

Decyzję o stopniu niezdolności podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Ocenia on datę powstania schorzenia, jego trwałość (charakter stały lub przejściowy), wpływ na samodzielną egzystencję oraz realne perspektywy na ewentualne przekwalifikowanie zawodowe pacjenta. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że aktualna wiedza medyczna wyklucza odzyskanie sprawności - wtedy wydawane jest orzeczenie trwałe.

W tych chorobach ZUS przyznaje rentę z tytułu niezdolności do pracy

Sama diagnoza nie oznacza automatycznego przyznania pieniędzy, jednak ZUS najczęściej orzeka niezdolność do pracy w przypadku zaawansowanych schorzeń z następujących grup:

układu krążenia (np. ciężka niewydolność serca),

układu nerwowego (np. stwardnienie rozsiane, zaawansowana choroba Parkinsona),

układu oddechowego (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP),

narządu wzroku (znaczne i nieodwracalne uszkodzenia wzroku),

zaburzeń psychicznych i zachowania (np. schizofrenia, ciężkie epizody depresyjne lekooporne),

nowotworów złośliwych,

przewlekłych chorób układu ruchu oraz układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej,

chorób skóry,chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Do renty mogą uprawniać również choroby zawodowe, czyli schorzenia wywołane bezpośrednio przez czynniki szkodliwe w miejscu pracy. Wśród nich najczęściej występują: pylica płuc, uszkodzenia narządu głosu, ubytek słuchu wywołany hałasem, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego oraz zatrucia substancjami chemicznymi.

FAQ - najczęściej zadawane pytania