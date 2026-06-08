Paczki kurierskie tanieją: 10,71 zł za przesyłkę, 67 tys. automatów w Polsce. Listy nadal ważne – 731 mln sztuk rocznie - raport UKE

Paczki kurierskie rosną dwucyfrowo – e-commerce napędza wzrost, ale ceny spadają

1,4 miliarda przesyłek kurierskich w 2025 roku to wynik rozwoju e-commerce i zmiany nawyków zakupowych Polaków. Wzrost o 14,3% rok do roku pokazuje, że segment kurierski napędza cały rynek pocztowy.

Dlaczego paczki tanieją? Średnia cena przesyłki kurierskiej spadła z 11,31 zł (2024) do 10,71 zł (2025). To efekt rozwoju sieci automatów paczkowych – w Polsce działa już 67 tysięcy automatów plus punkty PUDO w sklepach. Im więcej automatów, tym niższe koszty ostatniego kilometra – konsument sam odbiera paczkę, operator nie wysyła kuriera pod drzwi.

Ważne Rynek pocztowy w Polsce 2025 – kluczowe dane za ubiegły rok z badania UKE Przesyłki kurierskie: 1,4 mld sztuk ; to wzrost o 14,3%;

; to wzrost o 14,3%; Przesyłki listowe: 731 mln sztuk ; spadek o kilka procent;

; spadek o kilka procent; Łącznie zrealizowanych usług pocztowych: 2,26 mld ; wzrost o 5%;

; wzrost o 5%; Średnia cena paczki kurierskiej: 10,71 zł ; spadek o 5,4% (z 11,31 zł w 2024 r.);

; spadek o 5,4% (z 11,31 zł w 2024 r.); Przychody z przesyłek listowych: 3,8 mld zł ;

; Automaty paczkowe w Polsce (liczba): 67 000

Listy spadają, ale wciąż ważne – w 2025 wygenerowały 3,8 mld zł przychodu

731 milionów przesyłek listowych to wynik niższy niż rok wcześniej (trend spadkowy trwa od lat), ale segment nadal generuje 3,8 mld zł przychodu.

„Tradycyjna korespondencja masowa nadal znajduje szerokie zastosowanie w sektorach takich jak finanse, bankowość, telekomunikacja, administracja publiczna czy branża windykacyjna. W wielu przypadkach list pozostaje najskuteczniejszym lub wymaganym formalnie kanałem komunikacji" – komentuje Janusz Konopka, prezes Speedmail.

Kto nadal wysyła listy?

Banki (wyciągi, umowy);

(wyciągi, umowy); Operatorzy telekomunikacyjni (faktury do osób fizycznych, powiadomienia);

(faktury do osób fizycznych, powiadomienia); Urzędy (decyzje administracyjne - wydruki, gdy ktoś nie ma skrzynki e-Doręczeń);

(decyzje administracyjne - wydruki, gdy ktoś nie ma skrzynki e-Doręczeń); Firmy windykacyjne (wezwania do zapłaty);

(wezwania do zapłaty); Marketing (82,7 mln sztuk przesyłek reklamowych, 194,5 mln zł przychodu).

Co dalej? E-doręczenia kontra tradycyjna poczta drukowana

„W kolejnych latach należy spodziewać się dalszego rozwoju rozwiązań cyfrowych, w tym e-doręczeń. Nie oznacza to jednak końca tradycyjnej korespondencji. W wielu obszarach związanych z dokumentami i komunikacją formalną przesyłki listowe nadal będą pełnić istotną funkcję" – przewiduje Janusz Konopka.

Najważniejsze dane z raportu UKE o rynku pocztowym za 2025 rok - skrót

Raport UKE za 2025 pokazuje wzrost rynku pocztowego o 5% (2,26 mld przesyłek). Segment kurierski rośnie dwucyfrowo (+14,3%, 1,4 mld sztuk), średnia cena paczki spada do 10,71 zł dzięki automatom (67 tys.). Listy (731 mln) nadal ważne w finansach, administracji, windykacji – przychody 3,8 mld zł. Przyszłość to e-doręczenia + tradycyjna poczta w komunikacji formalnej.

Raport UKE o rynku pocztowym - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego paczki kurierskie tanieją?

Bo rozwija się sieć automatów paczkowych (67 tys. w Polsce) – niższe koszty tzw. ostatniego kilometra w dostawie. Nie ma tylu dostaw pod drzwi, kurier dużo paczek zostawia zbiorczo w jednym miejscu - automacie paczkowym.

Czy listy znikną z rynku?

Nie. Mimo spadków wolumenu segment listowy generuje 3,8 mld zł przychodu i jest nadal wymagany prawnie w wielu obszarach (administracja, finanse).

Ile przesyłek rocznie obsługują operatorzy w Polsce?

Ponad 2,26 mld (paczki i listy) - dane za 2025 rok.

Źródło: Speedmail

Speedmail to największy w Polsce niezależny operator pocztowy. Firma doręcza przesyłki listowe i marketingowe poprzez sieć ponad 100 placówek zlokalizowanych w większości dużych i średnich miast kraju. Oferta Speedmail adresowana jest do firm takich jak: banki, operatorzy telekomunikacyjni, telewizje kablowe, firmy ubezpieczeniowe, ale też do agencji marketingowych, fundacji, samorządów oraz spółek miejskich. Jej konkurencyjną przewagę stanowią zarówno elastyczność cenowa, jak i najnowsze rozwiązania IT: śledzenie wszystkich przesyłek, monitoring listonoszy on-line czy aplikacja do zarządzania korespondencją. Dzięki zintegrowaniu z największymi drukarniami korespondencji i firmami konfekcyjnymi, Speedmail zapewnia pełną automatyzację wysyłek masowych. Działalność firmy wyróżnia zastosowanie sprawdzonych rozwiązań logistycznych, ale także dbałość o bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Marka Speedmail budowana jest w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia rynków europejskich.