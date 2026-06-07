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Strzelanina podczas Old West End Festival w Toledo. Wiele osób rannych, trwa obława

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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46 minut temu
broń USA broń strzelanina
Wielu rannych w strzelaninie podczas festiwalu w Ohio; policja szuka sprawców/ShutterStock
W sobotę po południu w zabytkowej części Toledo w stanie Ohio padły strzały. W wyniku ataku kilka osób odniosło obrażenia, a sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła intensywne poszukiwania, a ranni trafili do okolicznych szpitali.

Funkcjonariusze zareagowali na zgłoszenie o postrzeleniu człowieka w pobliżu terenu Old West End Festival około godziny 17.30 czasu lokalnego. Jak podała agencja Associated Press, po przybyciu patroli na miejsce okazało się, że poszkodowanych jest znacznie więcej(telewizja CNN informowała o ośmiu).

Wiele ofiar i brak informacji o motywie sprawców

Lokalna policja przekazała w komunikacie, że do placówek medycznych trafiło „wiele ofiar”. Służby nie podały jednak dotychczas dokładnej liczby rannych ani charakteru ich obrażeń. Władze nie ujawniły też informacji na temat potencjalnych motywów sprawców, ani okoliczności, które doprowadziły do wybuchu przemocy.

Agencja AP przytacza relację świadka incydentu, Kevina Berry’ego, byłego żołnierza amerykańskiej piechoty morskiej. Mężczyzna relacjonował, że gdy wraz ze znajomymi usłyszał serię strzałów, wszyscy natychmiast rzucili się na ziemię. W odległości około 15 metrów od siebie zauważył porzuconą broń palną.

Berry ruszył na pomoc poszkodowanym i zidentyfikował co najmniej pięć osób z ranami postrzałowymi. Jak wskazał, ofiary znajdowały się w różnych miejscach na terenie pobliskiego ogrodu botanicznego.

Old West End Festival przerwany przez dramatyczne wydarzenia

Old West End Festival to popularne, dwudniowe wydarzenie kulturalne odbywające się co roku w zabytkowej części Toledo. W programie imprezy znajdują się m.in. koncerty, stoiska gastronomiczne, targi rzemiosła oraz zwiedzanie historycznych domów.

– Letnie festiwale powinny być bezpieczną przestrzenią, w której rodziny mogą wspólnie spędzać czas, nie obawiając się przemocy. Jesteśmy przekonani, że służby odnajdą sprawców tej bezsensownej zbrodni – napisał na platformie X gubernator stanu Ohio, Mike DeWine.

Według organizacji Gun Violence Archive za masową definiuje strzelaninę, kiedy postrzelono co najmniej cztery osoby. W Ameryce podobnych strzelanin było w tym roku co najmniej 170.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: USAstrzelaninaOld West End FestivalOhio
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