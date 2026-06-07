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Rosyjski dron uderzył w magazyn paliwa jądrowego pod Czarnobylem. Pożar po ataku

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 11:28
[aktualizacja dzisiaj, 12:09]
Rosyjski dron uderzył w Zaporoska Elektrownię Atomową
Rosja uderzyła w główny magazyn zużytego paliwa jądrowego koło Czarnobyla/Shutterstock
W niedzielę rosyjski dron trafił w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 km od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, wywołując pożar – poinformował Sztab Generalny ukraińskiej armii. Władze podkreśliły jednocześnie, że poziom promieniowania pozostał bez zmian.

Atak drona na magazyn paliwa jądrowego pod Czarnobylem

„7 czerwca 2026 roku o godz. 2.10 (1.10 czasu polskiego - PAP) odnotowano bezpośrednie trafienie wrogiego uderzeniowego bezzałogowego statku powietrznego w budynek przyjmowania kontenerów Centralnego Magazynu Zużytego Paliwa Jądrowego państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w pobliżu miejscowości Buriakiwka w obwodzie kijowskim. Odległość od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej wynosi około 15 km” - przekazał sztab w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczono, obiekt przeznaczony jest do długoterminowego, bezpiecznego przechowywania zużytego paliwa z reaktorów atomowych typu WWER (produkcji rosyjskiej - PAP) ukraińskich elektrowni jądrowych.

W wyniku uderzenia budynek został częściowo uszkodzony, a na powierzchni około 40 m kw. wybuchł pożar. Ogień ugaszono w ciągu godziny.

Brak ofiar i utrzymanie norm promieniowania

„Na miejscu (...) odnaleziono szczątki bezzałogowego statku powietrznego typu Shahed. Obecnie poziom promieniowania pozostaje w normie, a ratownicy oraz wszystkie zaangażowane służby nadal monitorują sytuację i wykonują swoje zadania” - podał Sztab Generalny. Komunikat podobnej treści wydał też Enerhoatom.

Zarówno koncern, jak i sztab przekazały, że według dotychczasowych ustaleń nikt nie zginął ani nie został ranny w zdarzeniu.

Reakcja Zełenskiego i MAEA na atak

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Rosja świadomie uderzyła właśnie w ten obiekt infrastruktury jądrowej. „Na tę chwilę nie odnotowano przekroczenia norm promieniowania. Jednoznacznie przekroczone zostały jednak wszelkie granice rosyjskiej bezczelności, które już dawno osiągnęły niewyobrażalny poziom” - napisał na Telegramie.

Szef państwa ukraińskiego podkreślił, że potrzebne są nowe, realne działania społeczności międzynarodowej, „aby Rosjanie odczuli, że ich terrorystyczna wojna uderza również w Rosję”.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała, że została poinformowana przez Ukrainę o ataku dronowym na magazyn zużytego paliwa w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Zapowiedziała, że jej eksperci wkrótce udadzą się tam, by na miejscu ocenić skutki ataku.

„Atak spowodował znaczne zniszczenia w budynku przyjmującym paliwo – w tym w elewacji, oknach i drzwiach – a fala uderzeniowa dotknęła również pobliskie budynki. Według Ukrainy poziomy promieniowania w obiekcie pozostają w ustalonych granicach. Zespół MAEA w Czarnobylu wkrótce odwiedzi obiekt, aby ocenić skutki ataku” - powiadomiła agencja na platformie X.

Cytowany w komunikacie dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi podkreślił, że ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i naruszają kluczowe zasady bezpieczeństwa jądrowego, a w szczególności Siedem Niezbędnych Filarów Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Fizycznej MAEA w czasie konfliktu zbrojnego.(PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: RosjaatakCzarnobyl
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