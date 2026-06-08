Polska Miedź – surowiec krytyczny i filar bezpieczeństwa

Geopolityka surowców

Podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego zwrócono uwagę, że strategia wokół metali krytycznych ulega zasadniczej zmianie. KGHM, choć pozostaje spółką surowcową, coraz silniej wpisuje się w system bezpieczeństwa państwa. Wynika to nie tylko z dostępu do krajowych złóż, ale także z globalnej obecności koncernu – firma działa na wielu kontynentach i aktywnie uczestniczy w międzynarodowej grze gospodarczej.

Rosnące zapasy miedzi w Stanach Zjednoczonych czy Chinach nie są przypadkiem, lecz efektem świadomej polityki. Surowce krytyczne stają się narzędziem nacisku, podobnie jak wcześniej energia. Europa długo wierzyła w nieograniczoną dostępność surowców na globalnym rynku, co dziś okazuje się kosztownym błędem. W obliczu napięć geopolitycznych musi szybko nadrabiać zaległości, by nie utracić konkurencyjności przemysłowej.

Znaczenie miedzi rośnie wraz z transformacją energetyczną i rozwojem nowych technologii. Samochody elektryczne wykorzystują jej nawet czterokrotnie więcej niż pojazdy spalinowe, a rozwój sztucznej inteligencji i infrastruktury energetycznej dodatkowo zwiększa popyt. Tymczasem podaż nie nadąża – uruchomienie nowej kopalni trwa od 12 do 18 lat, a rosnące standardy środowiskowe oraz społeczne utrudniają realizację inwestycji.

Miedź na wagę złota

W efekcie miedź staje się zasobem coraz bardziej ograniczonym, co przekłada się na rosnące ceny i rosnącą konkurencję o dostęp do złóż. Granica między biznesem a polityką zaciera się – przykładem jest projekt KGHM w Kanadzie, który trafił na listę strategicznych inwestycji i może liczyć na wsparcie państwa.

W tej nowej rzeczywistości kluczową rolę odgrywa odporność organizacji. Jak podkreśla Krzyżewski, to właśnie zdolność adaptacji do zmiennych warunków – zarówno rynkowych, jak i politycznych – decyduje o sukcesie. Konkurencja nie ogranicza się już do firm – toczy się także między blokami gospodarczymi.

Jednocześnie w Europie widoczne jest zacieśnianie współpracy między przedsiębiorstwami. W obliczu rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami firmy zaczynają działać bardziej wspólnie, dostrzegając, że w globalnej skali liczy się nie pojedyncze zwycięstwo, lecz długofalowa przewaga.

Polska miedź jest więc dziś jednocześnie dobrem narodowym i surowcem krytycznym – zasobem, który może przesądzić o pozycji gospodarczej kraju i całej Europy w nadchodzących dekadach.