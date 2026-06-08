Wniosek o 800 plus składa się obecnie wyłącznie przez internet, pieniądze nie są wypłacane w gotówce, trafiają na podany przez rodzica lub opiekuna dziecka rachunek bankowy. Wciąż jednak trzeba pamiętać o corocznym składaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy. Niezłożenie wniosku w terminie oznacza nie tylko przerwę w wypłatach lecz także utratę pieniędzy.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku) trzeba było złożyć do końca kwietnia br. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą liczyć się z przerwą w wypłacie świadczenia. Pieniądze wprawdzie nie przepadną, jednak dłuższe spóźnienie się z wnioskiem będzie skutkować brakiem wypłaty 800 plus na konto za poszczególne miesiące.

Ci, którzy do 30 kwietnia nie złożyli wniosku o 800 plus mogą to jeszcze nadrobić. Wystarczy, że wniosek o 800 plus złożą do 30 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze z wyrównaniem za czerwiec najpóźniej do końca sierpnia 2026 r. Wniosek o 800 plus można złożyć:

przez eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Przykład Złożenie wniosku w lipcu będzie oznaczało, że świadczenie zostanie przyznane od lipca (od miesiąca, w którym złożono wniosek), wniosek złożony w sierpniu oznacza utratę dwóch świadczeń: za czerwiec i za lipiec.

Wkrótce zmiany w 800 plus. Koniec wniosków o świadczenie wychowawcze

To ostatni moment na złożenie wniosku o 800 plus, by pieniądze nie przepadły. To jednocześnie przedostatni rok, w którym rodzice muszą pamiętać o terminach, by otrzymać świadczenie wychowawcze. Od 1 czerwca 2027 coroczne składanie wniosków nie będzie już konieczne.

Nowelizacja zakłada uproszczenie całej procedury tak, by prawo do świadczenia na kolejne okresy odnawiało się automatycznie. To oznaczałoby, że rodzice nie musieliby już co roku składać wniosków o 800 plus.