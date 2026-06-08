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Ostatni moment na złożenie wniosku o 800 plus. Po tym terminie świadczenie przepadnie

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 12:12
pieniądze, 800 plus, banknoty
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?/Shutterstock
Tylko do 30 czerwca można złożyć wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Spóźnienie się z wnioskiem nawet o jeden dzień oznacza, że 800 zł za czerwiec przepadnie. Co się stanie, jeśli wniosek o 800 plus zostanie złożony w czerwcu 2026 roku? Do kiedy pieniądze z wyrównaniem pojawią się na koncie?

Wniosek o 800 plus składa się obecnie wyłącznie przez internet, pieniądze nie są wypłacane w gotówce, trafiają na podany przez rodzica lub opiekuna dziecka rachunek bankowy. Wciąż jednak trzeba pamiętać o corocznym składaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy. Niezłożenie wniosku w terminie oznacza nie tylko przerwę w wypłatach lecz także utratę pieniędzy.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku) trzeba było złożyć do końca kwietnia br. Ci, którzy tego nie zrobili, muszą liczyć się z przerwą w wypłacie świadczenia. Pieniądze wprawdzie nie przepadną, jednak dłuższe spóźnienie się z wnioskiem będzie skutkować brakiem wypłaty 800 plus na konto za poszczególne miesiące.

Ci, którzy do 30 kwietnia nie złożyli wniosku o 800 plus mogą to jeszcze nadrobić. Wystarczy, że wniosek o 800 plus złożą do 30 czerwca 2026 r. ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze z wyrównaniem za czerwiec najpóźniej do końca sierpnia 2026 r. Wniosek o 800 plus można złożyć:

  • przez eZUS,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal Emp@tia.
Nie wszyscy o tym wiedzą. Czy można pobierać 800 plus na dorosłe, uczące się dziecko?
Nie wszyscy o tym wiedzą. Czy można pobierać 800 plus na dorosłe, uczące się dziecko?

Przykład

Złożenie wniosku w lipcu będzie oznaczało, że świadczenie zostanie przyznane od lipca (od miesiąca, w którym złożono wniosek), wniosek złożony w sierpniu oznacza utratę dwóch świadczeń: za czerwiec i za lipiec.

Wkrótce zmiany w 800 plus. Koniec wniosków o świadczenie wychowawcze

To ostatni moment na złożenie wniosku o 800 plus, by pieniądze nie przepadły. To jednocześnie przedostatni rok, w którym rodzice muszą pamiętać o terminach, by otrzymać świadczenie wychowawcze. Od 1 czerwca 2027 coroczne składanie wniosków nie będzie już konieczne.

Nowelizacja zakłada uproszczenie całej procedury tak, by prawo do świadczenia na kolejne okresy odnawiało się automatycznie. To oznaczałoby, że rodzice nie musieliby już co roku składać wniosków o 800 plus.

Ważne

Od lutego 2026 r. istotne zmiany obowiązują obywateli Ukrainy. By mogli pobierać świadczenie wychowawcze na swoje dzieci, muszą być aktywni zawodowo, a ich dzieci (objęte obowiązkiem szkolnym) muszą realizować roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Od 1 czerwca 2026 r. ten wymóg obowiązuje również pozostałych cudzoziemców poza UE i EFTA.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: ZUS800 plusświadczenie wychowawczewniosek o 800 plus
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