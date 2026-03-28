Program Rodzina 800 plus jest skierowany do wszystkich rodzin, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Świadczenie 800 plus jest najważniejszym, powszechnym świadczeniem rodzinnym. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci w zaspokojeniu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Te świadczenia na dzieci można pobierać dłużej niż do 18. roku życia

W Polsce funkcjonuje kilka świadczeń i rodzajów wsparcia finansowego, które przysługują także na dzieci po ukończeniu 18 roku życia. Wówczas warunkiem jest to, by dziecko kontynuowało naukę. Również niepełnosprawność dziecka może być czynnikiem wydłużającym okres przysługiwania wsparcia.

Dłużej niż do pełnoletności dziecka przysługuje:

renta rodzinna po zmarłym rodzicu (co do zasady do 16. roku życia, ale do 25. roku życia może pobierać ją dziecko kontynuujące naukę lub to, które przed ukończeniem 16. roku życia stało się całkowicie niezdolne do pracy),

po zmarłym rodzicu (co do zasady do 16. roku życia, ale do 25. roku życia może pobierać ją dziecko kontynuujące naukę lub to, które przed ukończeniem 16. roku życia stało się całkowicie niezdolne do pracy), zasiłek rodzinny po ukończeniu 18. roku życia wypłacany w kwocie 135 zł miesięcznie (do 24 lat, jeśli dziecko się uczy),

po ukończeniu 18. roku życia wypłacany w kwocie 135 zł miesięcznie (do 24 lat, jeśli dziecko się uczy), socjalne stypendium szkolne (nawet do 24. roku życia),

(nawet do 24. roku życia), stypendium socjalne dla studenta ,

, ulga podatkowa na dziecko (ulga prorodzinna): na uczące się dziecko przysługuje do ukończenia 25 lat.

Czy również 800 plus można pobierać na dziecko, które już skończyło 18 lat?

800 plus na każde dziecko. Do jakiego wieku przysługuje?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia - bez względu na dochód rodziny. Oznacza to, że mogą z niego korzystać zarówno rodziny o niższych, jak i wyższych dochodach.

Jednak w przypadku tego rodzaju świadczenia nie ma możliwości, by pobierać je dłużej, nawet jeśli dziecko nadal się uczy. Kryteria są jasne: 800 plus przysługuje wyłącznie do 18. urodzin.

Przykład Warto wiedzieć, że ostatnia wypłata 800 plus za miesiąc, w którym dziecko kończy 18 lat jest pomniejszana. Tak samo jest w przypadku narodzin dziecka: pierwsza wypłata z reguły jest niższa.

Złożyłeś wniosek o 800 plus? Trzeba to robić co roku

Obecnie wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną, pieniądze są wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku numer konta bankowego. Trzeba robić to co roku: wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy (od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku) składa się od 1 lutego do 30 czerwca.

ZUS przypomina, by nie zwlekać ze złożeniem wniosku w terminie. Późno złożony wniosek oznacza przerwę w wypłacie świadczenia. Jeśli wniosek na nowy okres zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia danego roku, to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.