Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o uruchomieniu specjalnej skrzynki mailowej dla kobiet w ciąży i młodych mam. Zapowiada również opracowanie poradnika dla ciężarnych, który ma ułatwić kobietom nawigację po systemie ubezpieczeń społecznych.

Pracownicy ZUS traktują ciężarne z większą empatią? Trwa audyt

Jak na swojej stronie internetowej poinformował ZUS, już we wrześniu ubiegłego roku instytucja zadeklarowała wdrożenie specjalnego podejścia w kontakcie z kobietami oczekującymi narodzin dziecka.

Zaleciliśmy, by postępowania wobec kobiet w ciąży prowadzili ze szczególną empatią, by uwzględniali ich sytuację emocjonalną i zdrowotną. Położyliśmy nacisk na to, by komunikacja z przyszłymi i obecnymi mamami była wyważona i zrozumiała, tak by uniknęły niepotrzebnego stresu. Po kilku miesiącach czas na weryfikację, sprawdzimy jak te zalecenia zostały wdrożone

– przekazał członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

W kwietniu mamy dostaną poradnik

Instytucja dostrzega to, że ciężarne często nie wiedzą, co im przysługuje i na jakie wsparcie (także finansowe) mogą liczyć. To dlatego już w kwietniu gotowy ma być poradnik, który pomoże przyszłym mamom w nawigacji po systemie ubezpieczeń społecznych. Mają się w nim znaleźć informacje o ubezpieczeniu chorobowym i wynikających z niego uprawnieniach do świadczeń w ciąży i po narodzinach dziecka.

Trwają prace nad poradnikiem, tymczasem już teraz działa specjalna skrzynka mailowa mama@zus.pl, na którą kobiety mogą zgłaszać pytania i wątpliwości dotyczące działań ZUS. Instytucja prowadzi te działania w uzgodnieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tysiące wniosków o zasiłek chorobowy w ciąży

Jak przekazał ZUS, od początku roku do 23 marca 2026 r. do ZUS wpłynęły 73 703 wnioski o zasiłek chorobowy za czas zwolnień lekarskich w ciąży (zwolnienia z kodem „B”). Dotyczyły one 29 233 kobiet. W tym okresie zostały wydane tylko dwie decyzje o odmowie prawa do zasiłku chorobowego (dla dwóch kobiet).

Instytucja przekonuje jednak, że ma obowiązek prowadzić działania kontrolne i musi tak samo traktować wszystkich ubezpieczonych.