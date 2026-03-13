Część osób może liczyć na podniesienie kwoty świadczenia emerytalnego do 1978,49 zł, nawet jeśli ich staż pracy wynosi mniej niż 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Ta forma wsparcia przysługuje osobom, które zrezygnowały z pracy, by zająć się wychowaniem dzieci. Korzystają z niego głównie kobiety, jednak nie wszystkie mamy na emeryturze mogą z niego skorzystać.

Dla kogo emerytura minimalna?

By otrzymywać emeryturę minimalną, która od marca 2026 roku wynosi dokładnie 1978,49 zł, trzeba nie tylko osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), lecz także posiadać wymagany staż pracy. Kobiety muszą przepracować minimum 20 lat, a mężczyźni 25 lat.

Jeśli senior nie posiada odpowiedniego stażu pracy, również otrzyma świadczenie emerytalno-rentowe, jednak w kwocie niższej niż minimalna emerytura. Kwoty otrzymywanych przez Polaków świadczeń są różne. Jak wynika z danych ZUS opublikowanych w grudniu 2025 roku, blisko 460 tysięcy Polaków otrzymuje emerytury niższe niż minimalna. Stąd pojęcie tzw. emerytur groszowych. Jak wskazują eksperci, liczba osób pobierających emerytury groszowe będzie rosła.

ZUS dopłaca kobietom do emerytury średnio 1030 zł miesięcznie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje rodzicom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, stąd powszechna nazwa „Mama 4+”. Korzystają z niego głównie kobiety, bo to zazwyczaj właśnie one rezygnują z pracy zawodowej, by poświęcić się opiece nad dziećmi. Łączenie pracy z wychowaniem czworga dzieci (lub większej liczby) nie jest łatwe, jednak niesprawiedliwością byłoby pozostawienie tej grupy rodziców bez finansowego wsparcia na starość.

Od 2019 roku funkcjonuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające, z którego mogą skorzystać rodzice nie osiągający dochodu pozwalającego na utrzymanie. Kwoty dopłat wyrównujących świadczenie do emerytury minimalnej są różne i zależą od kapitału zgromadzonego na koncie emeryta w czasie jego zawodowej aktywności. Przeciętnie ZUS dopłaca 1030,88 zł miesięcznie.

Są jednak i tacy rodzice, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia, ponieważ w zupełności poświęcili się opiece i wychowaniu dzieci. To dlatego jedni otrzymują dodatek wyrównujący emeryturę do minimalnej w kwocie kilkuset złotych miesięcznie i tacy, którzy nie wypracowali żadnej emerytury, a otrzymują świadczenie w wysokości emerytury minimalnej.

Ważne Kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością emerytury pobieranej przez rodzica co najmniej czworga dzieci.

Komu przysługuje świadczenie Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub w ogóle nie podjęły pracy. Mogą ubiegać się o nie mamy, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. Ze świadczenia Mama 4+ mogą skorzystać również ojcowie (po ukończeniu 65 lat), jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez dłuższy czas nie uczestniczyła w ich wychowaniu.

Wniosek składa się do ZUS, konieczne jest również dołączenie dokumentów poświadczających aktualną sytuację materialną oraz fakt urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej.