Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której emerytura po śmierci rodzica byłaby dziedziczona i przechodziła na jego dzieci. Jednak w przypadku jednej grupy być może już wkrótce takie rozwiązanie będzie możliwe.

Co się dzieje z emeryturą po śmierci emeryta?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym emerytury w Polsce nie podlegają dziedziczeniu. Choć latami z uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę odprowadzane były składki emerytalne, po śmierci emeryta, któremu przez lata wypłacana była emerytura, te pieniądze przepadają.

Swego rodzaju wyjątek stanowią środki zgromadzone na subkoncie w ZUS, których część może podlegać wypłacie po śmierci emeryta. Tzw. wypłata gwarantowana (również dzieciom zmarłego emeryta) dotyczy sytuacji, w której od wypłaty pierwszego świadczenia emerytalno-rentowego nie minęły 3 lata. Po upływie tego terminu rodzina (w tym dzieci) nie mogą domagać się zwrotu środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS.

Wypłata gwarantowana wynosi średnio kilkanaście tysięcy złotych i uwzględnia różnicę między kwotą już wypłaconą w formie emerytury, a środkami zgromadzonymi na subkoncie w ZUS.

Ważne Warto wiedzieć, że można odzyskać pieniądze z subkonta, jeśli zmarły należał do OFE, a zmarł przed przejściem na emeryturę. Średnio na subkoncie leży około 29 tysięcy złotych. Pieniądze podlegają dziedziczeniu, mogą być wypłacone dzieciom lub zostać przeniesione na subkonto współmałżonka.

Rząd rozważa zmiany. Emerytura rodzica przechodziłaby na jego dzieci

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozważa zmiany, przygotowano nawet projekt, którego założeniem jest to, by tzw. emerytura olimpijska mogła być dziedziczona przez dzieci uhonorowanego medalem olimpijskim sportowca. Dotyczy więc jedynie wąskiej grupy osób pobierających świadczenie. Obecnie emeryturę olimpijską pobiera około 600 osób w Polsce.

Wysokość emerytury olimpijskiej jest taka sama dla wszystkich, obecnie wynosi 5116,99 zł miesięcznie. Przy spełnianiu kilku warunków przysługuje już po ukończeniu 40. roku życia, dlatego emeryturę olimpijską otrzymuje Adam Małysz, który nie ukończył jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Dla emerytury olimpijskiej kryteria są inne.

Czy to oznacza, że emerytura olimpijska już wkrótce mogłaby być dziedziczona przez dzieci medalistów? Automatyczne dziedziczenie świadczenia byłoby najpewniej zbyt kosztowne dla budżetu państwa, rozważa się więc inne warianty. Zakładają one dziedziczenie świadczenia przez niepełnoletnie dzieci lub jedynie przez te w trudnej sytuacji materialnej.