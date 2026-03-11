W praktyce oznacza to, że dopóki wypracowane środki pozostają w firmie i są przeznaczane na rozwój, przedsiębiorstwo nie płaci podatku CIT. Mechanizm ten sprzyja reinwestowaniu zysków i budowaniu kapitału spółki.

Jednocześnie jednak korzystanie z estońskiego CIT wymaga dobrej znajomości przepisów. Szczególnie istotne jest zrozumienie pojęcia tzw. ukrytych zysków, które w praktyce stanowi jedno z głównych źródeł ryzyka podatkowego.

Jak działa estoński CIT?

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, opiera się na kilku podstawowych zasadach, które odróżniają go od klasycznego modelu opodatkowania. Przede wszystkim:

Podatek pojawia się dopiero w momencie dystrybucji zysku – dopóki spółka zatrzymuje wypracowane środki i przeznacza je na rozwój, obowiązek zapłaty podatku nie powstaje.

– dopóki spółka zatrzymuje wypracowane środki i przeznacza je na rozwój, obowiązek zapłaty podatku nie powstaje. Rozliczenia podatkowe są prostsze – spółka nie prowadzi odrębnej ewidencji podatkowej w zakresie przychodów i kosztów podatkowych. Podstawą rozliczeń jest wynik finansowy ustalony zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Stawki podatku wynoszą:

10% – dla małych podatników oraz podmiotów rozpoczynających działalność,

– dla małych podatników oraz podmiotów rozpoczynających działalność, 20% – dla pozostałych podatników.

W praktyce oznacza to, że system premiuje spółki nastawione na rozwój, które nie planują regularnego wypłacania zysków wspólnikom.

Ukryte zyski – dlaczego ustawodawca wprowadził to pojęcie

Jednym z kluczowych elementów systemu estońskiego CIT jest instytucja ukrytych zysków. Przepisy wprowadzają ją po to, aby zapobiec sytuacjom, w których wspólnicy lub podmioty powiązane próbują wyprowadzać pieniądze ze spółki w sposób inny niż poprzez formalną wypłatę dywidendy.

Ukryte zyski to więc świadczenia wykonywane przez spółkę na rzecz:

wspólników,

akcjonariuszy,

udziałowców,

podmiotów powiązanych z tymi osobami, które w rzeczywistości stanowią formę przekazania im zysku spółki, choć formalnie nie są dywidendą.

Jeżeli organ podatkowy uzna, że dana transakcja spełnia tę definicję, jej wartość zostaje opodatkowana w ramach estońskiego CIT tak, jakby była wypłatą zysku.

Najczęstsze przykłady ukrytych zysków

W praktyce katalog ukrytych zysków jest szeroki, jednak istnieje kilka sytuacji, które szczególnie często pojawiają się w analizach organów podatkowych.

Zakup towarów lub usług po zawyżonych cenach

Jeżeli spółka nabywa towary lub usługi od wspólnika albo podmiotu powiązanego po cenach wyższych niż rynkowe, nadwyżka ponad wartość rynkową może zostać uznana za ukryty zysk.

Finansowanie prywatnych wydatków wspólników

Do tej kategorii mogą zostać zaliczone m.in.:

zakup luksusowych samochodów wykorzystywanych głównie prywatnie,

finansowanie prywatnych podróży,

pokrywanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą spółki.

Jeżeli wydatek nie ma realnego uzasadnienia biznesowego, ryzyko jego zakwalifikowania jako ukrytego zysku znacząco rośnie.

Preferencyjne pożyczki dla wspólników lub podmiotów powiązanych

Udzielanie pożyczek na warunkach odbiegających od rynkowych – na przykład z bardzo niskim oprocentowaniem – również może zostać uznane za formę transferu zysku.

Świadczenia na rzecz fundacji rodzinnych

Ryzyko pojawia się także wtedy, gdy spółka przekazuje środki na rzecz fundacji rodzinnej, której beneficjentami są wspólnicy lub podmioty z nimi powiązane.

Konsekwencje wykrycia ukrytych zysków

Jeżeli organ podatkowy uzna, że dana transakcja stanowi ukryty zysk, spółka będzie zobowiązana do zapłaty ryczałtu od dochodów spółek od wartości tego świadczenia. W praktyce może to oznaczać:

konieczność zapłaty podatku CIT,

naliczenie odsetek za zwłokę,

w niektórych przypadkach także sankcje podatkowe.

Szczególnie ryzykowne są sytuacje, w których działania spółki mogą zostać uznane za świadome unikanie opodatkowania.

Jak ograniczyć ryzyko podatkowe?

Przedsiębiorcy korzystający z estońskiego CIT powinni zadbać przede wszystkim o transparentność i rynkowy charakter transakcji. W praktyce oznacza to kilka podstawowych zasad:

stosowanie cen rynkowych w relacjach z podmiotami powiązanymi,

dokumentowanie uzasadnienia biznesowego transakcji,

dokładne ewidencjonowanie świadczeń realizowanych na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych,

analizowanie nietypowych wydatków przed ich poniesieniem.

W wielu przypadkach pomocne okazuje się także wcześniejsze skonsultowanie planowanych działań z doradcą podatkowym.

Czy estoński CIT nadal się opłaca?

Mimo wskazanych ryzyk, estoński CIT pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem dla spółek nastawionych na rozwój. Największą jego zaletą jest możliwość odroczenia opodatkowania do momentu faktycznej wypłaty zysku, co pozwala przeznaczyć większą część środków na inwestycje.

Dodatkową korzyścią jest uproszczenie rozliczeń podatkowych – spółka opiera się przede wszystkim na danych wynikających z rachunkowości, bez konieczności prowadzenia rozbudowanej ewidencji podatkowej.

Jednocześnie jednak przedsiębiorcy powinni pamiętać, że korzystanie z tej formy opodatkowania wymaga szczególnej ostrożności w relacjach ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi. To właśnie w tych obszarach najczęściej pojawia się problem ukrytych zysków.

Dobrze zaplanowany model rozliczeń oraz świadome zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi pozwalają jednak skutecznie ograniczyć to ryzyko i w pełni wykorzystać potencjał estońskiego CIT.