MF: KSeF działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi założeniami

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Łoboda zadeklarował, że KSeF działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi przez ministerstwo finansów założeniami. - Nie ma obaw o bezpieczeństwo systemu, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - zapewnił wiceminister Łoboda.

W systemie uwierzytelniło się 1,9 mln osób

Poinformował, że zgodnie z danymi na godz. 10 w systemie przyjęto 720 tys. faktur i uwierzytelniło się w nim 1,9 mln osób. - Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego - powiedział szef KAS.

Czy system KSeF jest bezpieczny?

Zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki podkreślił, że rzekomy brak bezpieczeństwa systemu KSeF to dezinformacja. Za nieprawdziwe i krzywdzące uznał też sugestie, że to pracownicy są słabym ogniwem systemu. - Pracownicy są odpowiedzialni, wyszkoleni i doskonale znają zakres swoich obowiązków i ograniczenia prawne - zapewnił.

Bardzo duże zainteresowanie systemem

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Roman Łożyński poinformował, że w poniedziałek obserwowane jest bardzo duże zainteresowanie systemem. Zapewnił jednocześnie, że urzędowe poświadczenia odbioru są wystawiane bez opóźnień. - Na dziś nie odnotowujemy istotnych incydentów bezpieczeństwa - dodał.

Czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało na platformie X, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego. „Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji” - napisał resort.

KSeF działa od 1 lutego 2026 roku

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.