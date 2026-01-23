Rekordowy wzrost publikacji przed startem KSeF
Z danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że w grudniu – w porównaniu z listopadem – liczba publikacji o KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych oraz o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Skala zainteresowania odzwierciedla napięcie i wagę zmian, jakie od lutego obejmą przedsiębiorców w całej Polsce. W tym kontekście Grupa INFOR znalazła się w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych i opiniotwórczych źródeł informacji o systemie e-faktur.
Informacyjne przywództwo Grupy INFOR w temacie KSeF
Analiza IMM jednoznacznie wskazuje liderów informacyjnych w obszarze KSeF:
- INFORLEX.pl jest liderem portali www publikujących o KSeF – według IMM od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. w INFORLEX opublikowano 345 materiałów. W zestawieniu na podium jest również serwis ksiegowosc.infor.pl z 303 materiałami na temat KSeF.
- „Dziennik Gazeta Prawna” jest liderem prasy drukowanej pod względem liczby publikacji o KSeF – 136 materiałów, przed „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Podatkową”.
Skala publikacji potwierdza rolę Grupy INFOR jako głównego punktu odniesienia dla firm przygotowujących się do nowych obowiązków.
KSeF tematem numer jeden
IMM zwraca uwagę, że największa liczba wpisów o KSeF pojawia się na platformach X i Facebook, natomiast najwyższe zaangażowanie generuje TikTok. Grudniowe dyskusje internautów koncentrują się jednak nie tylko na faktach, ale również na emocjach – szczególnie wokół kwestii prywatności, obciążeń dla najmniejszych firm oraz ryzyka chaosu organizacyjnego.
W miarę jak KSeF zbliża się do wdrożenia, rynek potrzebuje nie tylko newsów, ale przede wszystkim praktycznych odpowiedzi: „co, kiedy i jak zrobić” oraz jak ograniczyć ryzyka. Wyniki IMM potwierdzają, że INFORLEX i DGP są wśród kluczowych źródeł fachowej informacji w tej dyskusji – podkreśla Marzena Nikiel, wiceprezes Zarządu INFOR PL S.A.
Praktyczna wiedza zamiast teorii
Od lat Grupa INFOR konsekwentnie dostarcza przedsiębiorcom, księgowym, kadrom i prawnikom operacyjną wiedzę o zmianach regulacyjnych. W temacie KSeF redakcje i eksperci koncentrują się przede wszystkim na rozwiązaniach możliwych do natychmiastowego zastosowania w firmach i biurach rachunkowych.
Zakres publikacji obejmuje m.in.:
- porady dotyczące nowych przepisów prawnych,
- analizy wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
- wdrażanie procesów w firmie i biurze rachunkowym,
- uprawnienia, obieg dokumentów i ryzyka compliance,
- checklisty oraz instrukcje „krok po kroku”.