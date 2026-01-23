Rekordowy wzrost publikacji przed startem KSeF

Z danych Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że w grudniu – w porównaniu z listopadem – liczba publikacji o KSeF wzrosła o 45 proc. w mediach społecznościowych oraz o 30 proc. w mediach tradycyjnych. Skala zainteresowania odzwierciedla napięcie i wagę zmian, jakie od lutego obejmą przedsiębiorców w całej Polsce. W tym kontekście Grupa INFOR znalazła się w ścisłej czołówce najbardziej aktywnych i opiniotwórczych źródeł informacji o systemie e-faktur.

Informacyjne przywództwo Grupy INFOR w temacie KSeF

Analiza IMM jednoznacznie wskazuje liderów informacyjnych w obszarze KSeF:

INFORLEX.pl jest liderem portali www publikujących o KSeF – według IMM od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. w INFORLEX opublikowano 345 materiałów. W zestawieniu na podium jest również serwis ksiegowosc.infor.pl z 303 materiałami na temat KSeF .

jest liderem portali www publikujących o – według IMM od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. w INFORLEX opublikowano materiałów. W zestawieniu na podium jest również serwis z materiałami na temat . „Dziennik Gazeta Prawna” jest liderem prasy drukowanej pod względem liczby publikacji o KSeF – 136 materiałów, przed „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Podatkową”.

Skala publikacji potwierdza rolę Grupy INFOR jako głównego punktu odniesienia dla firm przygotowujących się do nowych obowiązków.

KSeF tematem numer jeden

IMM zwraca uwagę, że największa liczba wpisów o KSeF pojawia się na platformach X i Facebook, natomiast najwyższe zaangażowanie generuje TikTok. Grudniowe dyskusje internautów koncentrują się jednak nie tylko na faktach, ale również na emocjach – szczególnie wokół kwestii prywatności, obciążeń dla najmniejszych firm oraz ryzyka chaosu organizacyjnego.

W miarę jak KSeF zbliża się do wdrożenia, rynek potrzebuje nie tylko newsów, ale przede wszystkim praktycznych odpowiedzi: „co, kiedy i jak zrobić” oraz jak ograniczyć ryzyka. Wyniki IMM potwierdzają, że INFORLEX i DGP są wśród kluczowych źródeł fachowej informacji w tej dyskusji – podkreśla Marzena Nikiel, wiceprezes Zarządu INFOR PL S.A.

Praktyczna wiedza zamiast teorii

Od lat Grupa INFOR konsekwentnie dostarcza przedsiębiorcom, księgowym, kadrom i prawnikom operacyjną wiedzę o zmianach regulacyjnych. W temacie KSeF redakcje i eksperci koncentrują się przede wszystkim na rozwiązaniach możliwych do natychmiastowego zastosowania w firmach i biurach rachunkowych.

Zakres publikacji obejmuje m.in.: