e-Doręczenia od 1 stycznia czy od 30 września 2026 r.? Czy to luka prawna?

Jak podkreśla Agnieszka Majewska, znaczna część działalności gospodarczej w Polsce wykonywana jest w formie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych. Podstawowym rejestrem tych podmiotów jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ustawa o doręczeniach publicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2026 r. właściwym kanałem wymiany korespondencji przedsiębiorców z organami publicznymi ma być system e-Doręczeń. Jednocześnie przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG do 31 grudnia 2024 r. zobowiązani są do uzyskania adresu e-Doręczeń do 30 września 2026.

Takie brzmienie przepisów rodzi istotne wątpliwości interpretacyjne w zakresie skuteczności doręczenia korespondencji w okresie od 1 stycznia 2026 do 30 września tego roku. Zdaniem Rzecznika MŚP, można wnioskować, że po 31 grudnia 2025 doręczenia przez ePUAP nie będą już równoważne z doręczeniami elektronicznymi, co może skutkować uznaniem tych pism za nieskuteczne lub złożone w niewłaściwej formie, mimo że część przedsiębiorców nie ma jeszcze obowiązku posiadania adresu i korzystania z systemu e-Doręczeń. Może to wskazywać na niebezpieczną lukę prawną. Odrębnym zagadnieniem jest popularność oraz powszechnie pozytywna ocena funkcjonowania platformy ePUAP w środowisku mniejszych przedsiębiorców. Zmiana sposobu korespondencji elektronicznej może w ich przypadku prowadzić do poczucia niezrozumienia lub zagubienia. Nie wszyscy drobni przedsiębiorcy są też świadomi zachodzących zmian.

Minister Cyfryzacji powinien wydać wytyczne

Dlatego Rzecznik MŚP występuję Ministra Cyfryzacji o udzielenie merytorycznych wyjaśnień w odniesieniu do wskazanych zagrożeń, a w przypadku, gdyby było to konieczne również o wydanie wytycznych lub instrukcji dla podmiotów publicznych. Brak jasnych wytycznych może bowiem prowadzić do niepewności prawnej, sporów, ryzyka naruszenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i prawa, a także stanowić barierę w wykonywaniu działalności gospodarczej.