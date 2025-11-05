Nowy etap w rozwoju systemu kaucyjnego

Jak przypomniano w informacji prasowej, Grupa Kapitałowa Specjał, zrzeszająca ponad 15 tysięcy sklepów w całej Polsce, wdraża rozwiązania ZWROTKI SA w swoich sieciach franczyzowych. Dla operatora oznacza to możliwość skalowania systemu kaucyjnego, a dla Grupy – wdrożenie ustandaryzowanych, nowoczesnych rozwiązań dopasowanych do różnych formatów sklepów.

Reklama

Współpraca z Grupą Specjał to ważny krok — ich struktura handlowa i rozległa sieć sklepów pozwala nam skalować system kaucyjny i docierać do konsumentów w całej Polsce - przekazał Zygmunt Ochał z Zwrotka SA. Dodał, że to właśnie dzięki takim punktom handlowym, które są bliskie konsumentom, system kaucyjny może się rozwijać we właściwym kierunku.

Hybrydowy model wdrożenia

Zgodnie z przesłaną informacją, ZWROTKA SA wdraża w sieciach Livio, SPAR i Nasz Sklep zarówno zbiórki manualne, jak i automatyczne. Docelowo większość placówek ma być wyposażona w zwrotkomaty, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności dla mniejszych punktów handlowych. Nasza sieć potrzebuje partnerów, którzy obsłużą procesy na dużą skalę. Dzięki Zwrotce możemy zaoferować naszym członkom gotowe rozwiązania, które będą odpowiednio dopasowane do ich potrzeb – powiedział Dyrektor Generalny sieci franczyzowej Nasz Sklep Jan Sałata.

Jak podkreślono w informacji prasowej, wdrożeniu towarzyszyszkolenie personelu, działania edukacyjne dla klientów oraz integracja z systemem eZwrotka, wspierającym rozliczenia i obsługę zwrotów.

System kaucyjny od 1 października 2025 r.

1 października 2025 r. w całej Polsce zaczął działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę z właściwym oznakowaniem zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. System kaucyjny obejmuje: