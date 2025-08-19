Obecnie, gdy wynajem lokali mieszkalnych jest powszechnym zjawiskiem, nikogo nie dziwi już fakt, że wynajmujący uzależniają zawarcie umowy od wpłacenia kaucji zabezpieczającej. W praktyce najczęściej jest ona określana jako równowartość od jednego do trzech czynszów, choć przepisy dopuszczają określenie jej w zdecydowanie większej wysokości. Jak bowiem wynika z art. 6 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Kaucja zwracana najemcy podlega waloryzacji

Istotą kaucji jest to, że ma ona zabezpieczać pokrycie należności z tytułu umowy najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu jego opróżnienia. W wariancie idealnym, gdy najemca korzysta z lokalu zgodnie z umową, a rozliczenia między stronami przebiegają bez zakłóceń, kaucja powinna wrócić do najemcy w niepomniejszonej kwocie. Jednak co istotne, ta niepomniejszona kwota nie musi wcale być równa kwocie, którą najemca wpłacił. Jak bowiem wynika z art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Jak z tego jasno wynika, wysokość zwracanej kaucji należy zwaloryzować, o ile wysokość czynszu w okresie trwania umowy wzrosła. Innymi słowy, jeśli najemca wpłacił kaucję w wysokości równowartości miesięcznego czynszu, a następnie kwota czynszu w czasie trwania umowy wzrosła np. o 30 proc., to zwracaną kwotę kaucji również należy powiększyć o 30 proc. Dlaczego? Jak wskazuje się w orzecznictwie, mechanizm waloryzacji kaucji nie ma służyć zagwarantowaniu uzyskania przez najemców materialnych korzyści, zapewnić ma jedynie, aby uzyskane przez nich zwrotnie kaucje nie były źródłem jednostronnej, niezawinionej i rażącej straty. Waloryzacja nie prowadzi więc do przysporzenia majątkowego, a jedynie ma zapewnić, że nie najemca, z uwagi na okoliczności, na które nie ma wpływu, nie poniesie rażącej straty (patrz np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 18 listopada 2024 r., sygn. akt I SA/Gl 390/24).

Obowiązki najemcy i wynajmującego wpływające na wysokość zwracanej kaucji

Co może spowodować pomniejszenie kwoty zwracanej kaucji? Oczywiście niedopełnienie przez najemcę ciążących na nim obowiązków. Przypomnijmy, że na podstawie art. 6a. ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. Do jego obowiązków należy w szczególności:

utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Z kolei obowiązki najemcy określono w kolejnym przepisie – art. 6b ustawy o ochronie lokatorów, z którego wynika, że najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Obciąża go naprawa i konserwacja:

podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych; okien i drzwi; wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą; trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą; osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej; pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów; etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana; przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności; innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają jego stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Stanowi on podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość niektórych zużytych elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy. Jeżeli jednak najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia. Co istotne, należne kwoty oblicza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia.