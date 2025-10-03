Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowszy wskaźnik cen lokali mieszkalnych, według którego w II kwartale 2025 roku ceny lokali mieszkalnych w Polsce były średnio o 1,2 proc. wyższe niż w poprzednim kwartale. W tym okresie ceny nowych mieszkań rosły dwukrotnie szybciej niż lokale z drugiej ręki. Ceny deweloperów skoczyły w górę o 1,6 proc., natomiast mieszkania na rynku wtórnym podrożały o 0,8 proc.

W porównaniu do kwartału sprzed roku wzrosty cen były jeszcze bardziej dotkliwe. W II kwartale tego roku wskaźnik wzrostu mieszkań był poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w II kwartale poprzedniego roku. W ciągu 12 miesiącu nowe mieszkania podrożały o 5,5 proc., a lokale na rynku wtórnym o 4,0 proc.

Gigantyczny wzrost cen mieszkań w ciągu dekady

GUS pokazał też jak wskaźnik cen mieszkań zmienił się w ostatniej ciągu dekady. Długoletni trent pokazuje, że mieszkania w Polsce na rynku wtórnym drożały znacznie szybciej niż nowe lokale. Ogólny wskaźnik pokazuje, że od II kwartały 2015 roku średnia cena mieszkania wzrosła o 115,7 proc., z tym, że mieszkania na rynku pierwotnym było średnio o 105,5 proc. droższe niż w tym samym kwartale 2015 roku. Natomiast w tym samym czasie średnia cena lokalu na rynku wtórnym wzrosła o 123 proc.

W tych województwach ceny mieszkań rosły najszybciej

GUS opublikował również wskaźniki dla poszczególnych województw, z których wynika, że najwyższy wzrost cen mieszkań w II kwartale tego roku w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie ceny wzrosły o 2,4 proc. Wzrost powyżej średniej krajowej odnotowano jeszcze w woj.: dolnośląskim (2,0 proc..), zachodniopomorskim (2,0 proc.), małopolskim (1,9 proc.), łódzkim (1,8 proc.), lubuskim (1,5 proc.), kujawsko-pomorskim (1,4 proc.), lubelskim (1,4 proc.) i wielkopolskim (1,3 proc.).

Tylko w jednym województwie, warmińsko-mazurskim, ceny mieszkań od poprzedniego kwartału nie zmieniły się.

Natomiast w ciągi 12 miesięcy największy wzrost wskaźnika cen mieszkań odnotowano w woj. lubelskim (8,9 proc.), a najmniejszy w zachodniopomorskim (0,8 proc.).