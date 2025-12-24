Układy zbiorowe pracy umożliwiają pracownikom oraz pracodawcom wspólne ustalanie zasad zatrudnienia lepiej dopasowanych do realiów konkretnego zakładu lub branży, z zachowaniem zasady korzystności wobec przepisów prawa pracy.

Nowe przepisy upraszczają procedury zawierania i ewidencjonowania układów, przewidują możliwość skorzystania ze wsparcia mediatorki lub mediatora w rokowaniach oraz pozwalają regulować m.in. kwestie godzenia życia zawodowego i prywatnego, równości płci, procedur antymobbingowych czy wykorzystywania nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Istotną zmianą jest odejście od papierowej rejestracji układów na rzecz elektronicznej ewidencji. Ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy, czyli centralnego systemu teleinformatycznego służącego do gromadzenia informacji o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Do czasu uruchomienia KEUZP zgłoszenia są przekazywane drogą elektroniczną do ministra właściwego do spraw pracy, wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów oraz podpisem kwalifikowanym lub zaufanym.

W okresie przejściowym zgłoszeniu podlegają wyłącznie nowe układy zbiorowe pracy, nowe protokoły dodatkowe oraz nowe porozumienia zbiorowe. Układy i protokoły zarejestrowane przed wejściem w życie ustawy nie wymagają ponownego zgłoszenia.

Dla pracodawców, układy zbiorowe to narzędzie lepszego zarządzania zakładem pracy, planowania działalności i stabilizacji zatrudnienia. Dla pracowników to realna szansa na dodatkowe uprawnienia, takie jak np. dodatkowe urlopy, przejrzyste zasady wynagradzania czy rozwiązania wspierające równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Ustawa wspiera rozwój układów zbiorowych w Polsce, wzmacnia dialog społeczny oraz spójność rynku pracy, akcentując rolę negocjacji i porozumień między partnerami społecznymi.