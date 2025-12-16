„Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w listopadzie dosyć wyraźnie spadł. Był to drugi z rzędu i największy od roku jednorazowy spadek liczby ogłoszeń o pracy. Od kwietnia obserwujemy niewielkie schłodzenie aktywności pracodawców na rynku pracy” - wskazano w opublikowanym we wtorek raporcie.

Liczba ofert pracy spadła we wszystkich czterech badanych grupach zawodowych

Jak wyjaśniono, liczba ofert pracy spadła we wszystkich czterech badanych grupach zawodowych. W zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych, po prawie roku wzrostów od dwóch miesięcy notowane są spadki, w usługach oraz w zawodach z zakresu nauk społecznych i prawnych od połowy ub.r. liczba ogłoszeń zatrudnienia spada, a w pracach fizycznych - mimo spadków - liczba ofert nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego (bez uwzględnienia bezrobotnych pracujących wyłącznie sezonowo) w październiku wyniosła 5,8 proc., czyli była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jest ona tym samym nieznacznie wyższa niż na początku roku. Z perspektywy historycznej oraz na tle innych państw Unii Europejskiej skala bezrobocia w Polsce wciąż jest jednak niska - zaznaczyli autorzy raportu.

Więcej ofert w trzech województwach

W Barometrze zwrócono również uwagę, że w trzech województwach w Polsce - pomorskim, podkarpackim oraz lubelskim - odnotowano wzrost liczby ofert, jednak - jak zaznaczono - skala tych wzrostów w tych regionach była znikoma. We wszystkich pozostałych województwach wakatów ubyło, a relatywnie największa redukcja ogłoszeń o pracy wystąpiła w woj. warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz łódzkim.

Branże z największym spadkiem ofert pracy

Jak wskazano, listopad był drugim miesiącem z rzędu, w którym spadki liczby ofert miały charakter powszechny. Relatywnie największa redukcja liczby wakatów wystąpiła w zawodach wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych; w zawodach ścisłych, z wyjątkiem ostatniego kwartału, przez większość roku obserwowane były wzrosty, związane głównie z ożywieniem w zawodach informatycznych oraz związanych z branżą budowlaną.

W usługach od października ub.r. obserwuje się spadkową tendencję, w samym listopadzie luka względem ubiegłego roku na tle innych szerokich grup zawodowych była jedną z największych.

W raporcie przekazano też, że w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych w listopadzie pojawiło się relatywnie najwięcej nowych ogłoszeń skierowanych do marketingowców, grafików oraz specjalistów HR, a najmniej do pracowników centrów telefonicznych, pozostałych sprzedawców oraz pracowników związanych z zaopatrzeniem firm.

Wśród grupy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych w listopadzie relatywnie największe spadki w skali miesiąca wystąpiły w zawodach związanych z administracją teleinformatyczną, bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz w badaniach i rozwoju.

Dodano, że w zawodach usługowych w listopadzie więcej niż przed miesiącem wakatów ukazało się jedynie w branży turystycznej, ale był to drugi z rzędu wzrost po serii spadków obserwowanych od listopada ub.r. W pozostałych kategoriach ofert wakatów ubyło, a relatywnie największa redukcja względem poprzedniego miesiąca wystąpiła w branży edukacyjnej oraz medialnej.