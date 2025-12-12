W ocenie autorów raportu, obecnie widać stan równowagi między słabnącym popytem na pracowników a stabilizującymi się wskaźnikami makroekonomicznymi.

Przełom roku przyniesie poprawę

„Widzimy spadek popytu na pracowników, ale pojawiają się pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego. Rynek pracy zawsze reaguje z pewnym opóźnieniem – dlatego spodziewamy się, że przełom 2025 i 2026 roku przyniesie poprawę sytuacji zatrudnieniowej” – prognozuje dyrektor generalny Gremi Personal Tomaš Bogdevič.

Raport powstał na podstawie analizy 15 wskaźników cząstkowych, obejmujących m.in. dynamikę zatrudnienia, koszty pracy, nastroje biznesu oraz zmienność gospodarki. Każdy z nich wyrażany jest w skali 0–100, a wartość 50 punktów stanowi granicę pomiędzy tendencją wzrostową a spadkową.

W trzecim kwartale średni poziom indeksu osiągnął 50 punktów, tyle samo co w poprzednim kwartale, natomiast w ujęciu rocznym był o 1 punkt wyższy. Taki wynik wskazuje na utrzymującą się równowagę pomiędzy spowolnieniem zatrudnienia a poprawą otoczenia makroekonomicznego.

Eksperci zwrócili uwagę, że popyt na pracowników w sektorze biznesowym obniżał się od początku roku, ponieważ wzrost sprzedaży był niższy niż oczekiwały firmy.

Największy spadek w branży maszynowej

Najtrudniejsza sytuacja panowała w branży maszynowej, podczas gdy wzrost utrzymał się w logistyce, przemyśle spożywczym, budownictwie i branży HoReCa. Jednocześnie subindeks „Dostępność pracy” spadł zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Poprawiły się z kolei wskaźniki „Koszt pracy” oraz „Zmienność gospodarki” dzięki wyhamowaniu dynamiki wynagrodzeń i odbiciu sprzedaży przemysłowej we wrześniu 2025 roku.

„Redukcje w sektorze maszynowym oraz napływ pracowników zagranicznych zwiększyły podaż siły roboczej w innych branżach, co ustabilizowało rynek pracy w segmentach prostych zawodów – w logistyce, produkcji żywności i sektorze usług” - wskazano w raporcie.

Zmniejszenie zatrudnienia i redukcja kosztów

Rosnące bezrobocie i malejąca konkurencja o pracowników skłoniły firmy do zmniejszenia zatrudnienia i kosztów operacyjnych, ze względu na zmniejszone ryzyko problemów ze zwiększeniem liczby pracowników w przyszłości.

„Szybkość zatrudniania utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie, a warunki na rynku dyktują obecnie pracodawcy. Może to stanowić okno możliwości dla średnich i mniejszych firm, które mogą budować efektywne zespoły przy relatywnie niższych kosztach pracy” - wskazali eksperci.

Dobre dane makroekonomiczne. Silna gospodarka

Autorzy wskazali, że dane makroekonomiczne pozostają relatywnie silne: w trzecim kwartale 2025 roku PKB Polski wzrósł rok do roku o 3,7 proc., obniża się inflacja oraz stopy oprocentowania, a sprzedaż przemysłowa i eksport notują wzrost. Ich zdaniem czynniki te dają nadzieją na przyspieszenie ożywienia gospodarczego w nadchodzących kwartałach.

„Jeśli trend wzrostowy utrzyma się w czwartym kwartale, konkurencja o pracowników może ponownie się zwiększyć na przełomie 2025 i 2026 roku, co będzie wywierało presję na wzrost wynagrodzeń i kosztów pracy. Z drugiej strony stabilny napływ pracowników zagranicznych i wyższy poziom bezrobocia mogą działać jak krótkoterminowy amortyzator, łagodząc deficyt kadrowy i niwelując sezonowe wahania popytu” - wskazano w raporcie.

Gremi Personal to agencja pracy specjalizująca się w zatrudnianiu obcokrajowców, głównie z Europy Wschodniej.