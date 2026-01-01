Zdaniem analityków rynek produktów rolnych pozostaje bardzo dynamiczny. W 2026 r., prócz zwyczajowych czynników środowiskowych i sanitarnych, na notowania surowców na giełdach światowych, które przekładają się na to, ile konsumenci wydają w sklepach, nadal wpływać będzie geopolityka.

Ceny jaj i drobiu będą niższe?

Według banku pozytywne trendy cenowe widoczne będą m.in. w przypadku drobiu i jaj, które po wcześniejszych problemach zdrowotnych stad wchodzą w fazę odbudowy. Ceny jaj w 2026 r. mogą spaść o ok. 2–5 proc. r/r, a ceny drobiu mają odwrócić wcześniejszy trend wzrostowy.

Ceny mięsa

Wyhamowania oczekuje się także na rynku wołowiny.

W przypadku wieprzowiny analitycy spodziewają się utrzymania relatywnie niskich cen w pierwszej połowie roku i wzrostu w drugiej, co przełoży się na średnioroczny wzrost o 3–7 proc. r/r. Czynnikiem ryzyka pozostaje jednak ewentualne pojawienie się ASF w Hiszpanii i związane z tym ograniczenia eksportowe, co mogłoby zwiększyć nadpodaż w UE i ograniczyć wzrost cen.

Sytuacja na rynku owoców i warzyw

Na rynku owoców, mimo wyższych zbiorów w 2025 r., ceny większości gatunków pozostaną wysokie z uwagi na rosnący popyt.Wyjątkiem mają być jabłka, których ceny mogą spaść o 5–15 proc. r/r. Z kolei ceny warzyw w pierwszej połowie 2026 r. powinny być niższe o 10–15 proc., głównie dzięki większej podaży po tegorocznych zbiorach.

BNP Paribas prognozuje wzrost cen cytrusów o ok. 5–13 proc. r/r z powodu słabszych zbiorów w Hiszpanii. Tańsze mogą być natomiast soki – ceny soku jabłkowego mogą spaść o 5–9 proc., a soku pomarańczowego nawet o 10–20 proc., co wynika z wyraźnych spadków cen koncentratu na rynkach globalnych.

Ceny słodyczy bez większych zmian

Analitycy nie spodziewają się istotnych podwyżek cen słodyczy. Zwracają uwagę na znaczące spadki cenowe ich głównych składników, tj. cukru i kakao, co powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomach z 2025 r., z potencjalną przestrzenią do obniżek w detalu o 10–15 proc., zależnych jednak od popytu.

Wzrost cen pieczywa wyhamuje

Na rynku zbóż utrzymują się spadki cen surowca, ale nie przełożą się one na wyraźne obniżki cen pieczywa. W 2026 r. możliwe jest jedynie zahamowanie wzrostów cen chleba. Z kolei ceny oleju rzepakowego mogą spaść średnio o 2–4 proc. r/r, mimo krótkoterminowych wahań związanych z sytuacją na rynku soi.

Ceny wyrobów mlecznych

W segmencie nabiału analitycy wskazują na stabilizację cen mleka oraz spadki cen przetworów. Ceny masła w 2026 r. mogą być nawet o ponad 10 proc. niższe r/r, czemu sprzyja rosnąca podaż mleka w UE, USA i Nowej Zelandii oraz wysoka krajowa produkcja.