- Na czym polega obniżenie wpłaty?
- Jak skorzystać z obniżenia?
- Obowiązki pracodawcy – comiesięczna weryfikacja
- Niepełny miesiąc pracy – jak liczyć limit?
- Zleceniobiorcy – dodatkowe niuanse
- Niepełny etat – czy ma znaczenie?
- Dochody z kilku źródeł
- Czy obniżenie wpłaty wpływa na dopłaty państwowe?
- Podsumowanie – kiedy warto rozważyć obniżenie wpłaty?
W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł, a więc limit uprawniający do obniżenia wpłaty to 5 767,20 zł (4 806 zł × 1,2).
Poniżej wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego rozwiązania i jakie obowiązki mają uczestnik oraz pracodawca.
Na co warto zwrócić uwagę?
- Deklaracja obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu,
- Pracodawca ma obowiązek weryfikować wysokość wynagrodzenia każdego miesiąca,
- Jeśli pracownik osiąga dochody z różnych źródeł – sam powinien zgłosić przekroczenie limitu,
- Niepełny etat nie wyklucza prawa do obniżenia wpłaty – liczy się kwota wynagrodzenia, nie wymiar czasu pracy.
Na czym polega obniżenie wpłaty?
W standardowym modelu PPK:
- Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia,
- Wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia.
Ustawodawca przewidział wyjątek – uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do poziomu 0,5% wynagrodzenia. Prawo to przysługuje osobie, której łączne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w danym miesiącu nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.
Co istotne:
- Obniżenie dotyczy wyłącznie części finansowanej przez pracownika,
- Wpłata pracodawcy (1,5%) pozostaje bez zmian,
- Obniżenie nie wpływa na prawo do dopłaty rocznej od państwa – o ile spełnione są warunki ustawowe.
Jak skorzystać z obniżenia?
Aby obniżyć wpłatę, uczestnik musi złożyć pracodawcy pisemną deklarację, w której wskazuje nową wysokość wpłaty (nie niższą niż 0,5%).
Deklaracja:
- Zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po jej złożeniu,
- Obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.
Przykład
Jeśli pracownik złoży deklarację 20 marca 2026 r., obniżona wpłata będzie stosowana od kwietnia 2026 r.
Obowiązki pracodawcy – comiesięczna weryfikacja
Pracodawca ma obowiązek co miesiąc sprawdzać, czy wynagrodzenie pracownika w jego zakładzie pracy nie przekroczyło limitu 120% minimalnego wynagrodzenia.
Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie przekroczy limit:
- Deklaracja nie jest w tym miesiącu stosowana,
- Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2%.
Ważne: pracodawca może zweryfikować wyłącznie wynagrodzenie wypłacane przez siebie. Jeśli pracownik osiąga dochody także w innych miejscach, to on sam powinien kontrolować łączną kwotę i poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu.
Więcej niż jedna wypłata w miesiącu
Jeżeli pracownik otrzymuje kilka wypłat w miesiącu (np. wynagrodzenie zasadnicze i premię w innym terminie), kluczowa jest łączna kwota wynagrodzenia osiągnięta w danym miesiącu.
W praktyce oznacza to, że:
- Wpłaty nalicza się przy wypłacie,
- Niemniej ostateczna weryfikacja powinna uwzględniać sumę wszystkich wypłat z danego miesiąca przed przekazaniem środków do instytucji finansowej.
Takie podejście jest zgodne ze stanowiskami ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju obsługującego system PPK.
Niepełny miesiąc pracy – jak liczyć limit?
Jeżeli pracownik przepracował tylko część miesiąca z usprawiedliwionych przyczyn (np. choroba), należy sprawdzić, jakie wynagrodzenie osiągnąłby za pełny miesiąc.
- Jeśli w przeliczeniu na pełny miesiąc jego wynagrodzenie nie przekroczyłoby limitu – obniżona wpłata może być zastosowana.
- Jeśli w przeliczeniu przekroczyłoby 120% minimalnego wynagrodzenia – pracodawca naliczy wpłatę w wysokości 2%.
Przykład: Pracownik przebywał 15 dni na zwolnieniu lekarskim i otrzymał 4 900 zł. Gdyby przepracował pełny miesiąc, jego wynagrodzenie przekroczyłoby 5 800 zł – w takim przypadku obniżenie wpłaty nie ma zastosowania.
Zleceniobiorcy – dodatkowe niuanse
W przypadku umów zlecenia sposób ustalenia limitu zależy od formy wynagrodzenia:
- Stała miesięczna kwota w umowie – w przypadku nieobecności uwzględnia się kwotę określoną w umowie.
- Stawka godzinowa, akordowa lub prowizyjna – bierze się pod uwagę faktycznie wypłacone wynagrodzenie.
Oznacza to, że forma ustalenia wynagrodzenia może mieć bezpośredni wpływ na możliwość zastosowania obniżonej wpłaty.
Niepełny etat – czy ma znaczenie?
Nie. Liczy się wyłącznie wysokość wynagrodzenia. Osoba zatrudniona na część etatu może skorzystać z obniżenia wpłaty, jeśli jej miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie przelicza wynagrodzenia do pełnego etatu – bierze pod uwagę realnie osiągniętą kwotę.
Dochody z kilku źródeł
Jeżeli uczestnik PPK pracuje w dwóch miejscach i jego łączne wynagrodzenie przekroczy limit (np. 5 800 zł), powinien:
- Poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu albo
- Złożyć rezygnację z obniżonej wpłaty.
Brak takiej informacji może skutkować nieprawidłowym naliczeniem wpłat.
Czy obniżenie wpłaty wpływa na dopłaty państwowe?
Samo obniżenie wpłaty podstawowej nie pozbawia prawa do:
- Wpłaty powitalnej,
- Dopłaty rocznej.
Trzeba jednak pamiętać, że aby otrzymać dopłatę roczną, uczestnik musi zgromadzić na swoim rachunku minimalną kwotę wpłat w danym roku (co do zasady 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia). Zbyt niskie wpłaty mogą więc w praktyce uniemożliwić uzyskanie dopłaty.
Podsumowanie – kiedy warto rozważyć obniżenie wpłaty?
Obniżenie wpłaty do PPK to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób o niższych dochodach, które chcą zachować uczestnictwo w programie, ale jednocześnie zmniejszyć bieżące obciążenie budżetu domowego.
Warto pamiętać, że:
- Limit weryfikowany jest co miesiąc,
- Liczą się łączne dochody,
- Błędne ustalenie wpłat może wpłynąć na prawo do dopłaty rocznej,
- Obniżenie wpłaty oznacza wolniejsze budowanie kapitału emerytalnego.
Decyzja powinna więc uwzględniać zarówno bieżącą sytuację finansową, jak i długoterminowe cele oszczędnościowe.