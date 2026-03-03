rozwiń >

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł, a więc limit uprawniający do obniżenia wpłaty to 5 767,20 zł (4 806 zł × 1,2).

Poniżej wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego rozwiązania i jakie obowiązki mają uczestnik oraz pracodawca.

Na co warto zwrócić uwagę?

  • Deklaracja obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu,
  • Pracodawca ma obowiązek weryfikować wysokość wynagrodzenia każdego miesiąca,
  • Jeśli pracownik osiąga dochody z różnych źródeł – sam powinien zgłosić przekroczenie limitu,
  • Niepełny etat nie wyklucza prawa do obniżenia wpłaty – liczy się kwota wynagrodzenia, nie wymiar czasu pracy.

Na czym polega obniżenie wpłaty?

W standardowym modelu PPK:

  • Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia,
  • Wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia.

Ustawodawca przewidział wyjątek – uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do poziomu 0,5% wynagrodzenia. Prawo to przysługuje osobie, której łączne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w danym miesiącu nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.

Co istotne:

  • Obniżenie dotyczy wyłącznie części finansowanej przez pracownika,
  • Wpłata pracodawcy (1,5%) pozostaje bez zmian,
  • Obniżenie nie wpływa na prawo do dopłaty rocznej od państwa – o ile spełnione są warunki ustawowe.

Jak skorzystać z obniżenia?

Aby obniżyć wpłatę, uczestnik musi złożyć pracodawcy pisemną deklarację, w której wskazuje nową wysokość wpłaty (nie niższą niż 0,5%).

Deklaracja:

  • Zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po jej złożeniu,
  • Obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.

Przykład

Jeśli pracownik złoży deklarację 20 marca 2026 r., obniżona wpłata będzie stosowana od kwietnia 2026 r.

Obowiązki pracodawcy – comiesięczna weryfikacja

Pracodawca ma obowiązek co miesiąc sprawdzać, czy wynagrodzenie pracownika w jego zakładzie pracy nie przekroczyło limitu 120% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie przekroczy limit:

  • Deklaracja nie jest w tym miesiącu stosowana,
  • Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2%.

Ważne: pracodawca może zweryfikować wyłącznie wynagrodzenie wypłacane przez siebie. Jeśli pracownik osiąga dochody także w innych miejscach, to on sam powinien kontrolować łączną kwotę i poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu.

Więcej niż jedna wypłata w miesiącu

Jeżeli pracownik otrzymuje kilka wypłat w miesiącu (np. wynagrodzenie zasadnicze i premię w innym terminie), kluczowa jest łączna kwota wynagrodzenia osiągnięta w danym miesiącu.

W praktyce oznacza to, że:

  • Wpłaty nalicza się przy wypłacie,
  • Niemniej ostateczna weryfikacja powinna uwzględniać sumę wszystkich wypłat z danego miesiąca przed przekazaniem środków do instytucji finansowej.

Takie podejście jest zgodne ze stanowiskami ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju obsługującego system PPK.

Niepełny miesiąc pracy – jak liczyć limit?

Jeżeli pracownik przepracował tylko część miesiąca z usprawiedliwionych przyczyn (np. choroba), należy sprawdzić, jakie wynagrodzenie osiągnąłby za pełny miesiąc.

  • Jeśli w przeliczeniu na pełny miesiąc jego wynagrodzenie nie przekroczyłoby limitu – obniżona wpłata może być zastosowana.
  • Jeśli w przeliczeniu przekroczyłoby 120% minimalnego wynagrodzenia – pracodawca naliczy wpłatę w wysokości 2%.

Przykład: Pracownik przebywał 15 dni na zwolnieniu lekarskim i otrzymał 4 900 zł. Gdyby przepracował pełny miesiąc, jego wynagrodzenie przekroczyłoby 5 800 zł – w takim przypadku obniżenie wpłaty nie ma zastosowania.

Zleceniobiorcy – dodatkowe niuanse

W przypadku umów zlecenia sposób ustalenia limitu zależy od formy wynagrodzenia:

  • Stała miesięczna kwota w umowie – w przypadku nieobecności uwzględnia się kwotę określoną w umowie.
  • Stawka godzinowa, akordowa lub prowizyjna – bierze się pod uwagę faktycznie wypłacone wynagrodzenie.

Oznacza to, że forma ustalenia wynagrodzenia może mieć bezpośredni wpływ na możliwość zastosowania obniżonej wpłaty.

Niepełny etat – czy ma znaczenie?

Nie. Liczy się wyłącznie wysokość wynagrodzenia. Osoba zatrudniona na część etatu może skorzystać z obniżenia wpłaty, jeśli jej miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie przelicza wynagrodzenia do pełnego etatu – bierze pod uwagę realnie osiągniętą kwotę.

Dochody z kilku źródeł

Jeżeli uczestnik PPK pracuje w dwóch miejscach i jego łączne wynagrodzenie przekroczy limit (np. 5 800 zł), powinien:

  • Poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu albo
  • Złożyć rezygnację z obniżonej wpłaty.

Brak takiej informacji może skutkować nieprawidłowym naliczeniem wpłat.

Czy obniżenie wpłaty wpływa na dopłaty państwowe?

Samo obniżenie wpłaty podstawowej nie pozbawia prawa do:

  • Wpłaty powitalnej,
  • Dopłaty rocznej.

Trzeba jednak pamiętać, że aby otrzymać dopłatę roczną, uczestnik musi zgromadzić na swoim rachunku minimalną kwotę wpłat w danym roku (co do zasady 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia). Zbyt niskie wpłaty mogą więc w praktyce uniemożliwić uzyskanie dopłaty.

Podsumowanie – kiedy warto rozważyć obniżenie wpłaty?

Obniżenie wpłaty do PPK to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób o niższych dochodach, które chcą zachować uczestnictwo w programie, ale jednocześnie zmniejszyć bieżące obciążenie budżetu domowego.

Warto pamiętać, że:

  • Limit weryfikowany jest co miesiąc,
  • Liczą się łączne dochody,
  • Błędne ustalenie wpłat może wpłynąć na prawo do dopłaty rocznej,
  • Obniżenie wpłaty oznacza wolniejsze budowanie kapitału emerytalnego.

Decyzja powinna więc uwzględniać zarówno bieżącą sytuację finansową, jak i długoterminowe cele oszczędnościowe.

Autor: Maja Bajszczak, Starszy specjalista ds. kadr i płac, Aider Polska (MDDP Outsourcing)