W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł, a więc limit uprawniający do obniżenia wpłaty to 5 767,20 zł (4 806 zł × 1,2).

Poniżej wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego rozwiązania i jakie obowiązki mają uczestnik oraz pracodawca.

Na co warto zwrócić uwagę?

Deklaracja obowiązuje od kolejnego miesiąca po złożeniu,

Pracodawca ma obowiązek weryfikować wysokość wynagrodzenia każdego miesiąca,

Jeśli pracownik osiąga dochody z różnych źródeł – sam powinien zgłosić przekroczenie limitu,

Niepełny etat nie wyklucza prawa do obniżenia wpłaty – liczy się kwota wynagrodzenia, nie wymiar czasu pracy.

Na czym polega obniżenie wpłaty?

W standardowym modelu PPK:

Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia,

Wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia.

Ustawodawca przewidział wyjątek – uczestnik PPK może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do poziomu 0,5% wynagrodzenia. Prawo to przysługuje osobie, której łączne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w danym miesiącu nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.

Co istotne:

Obniżenie dotyczy wyłącznie części finansowanej przez pracownika,

Wpłata pracodawcy (1,5%) pozostaje bez zmian,

Obniżenie nie wpływa na prawo do dopłaty rocznej od państwa – o ile spełnione są warunki ustawowe.

Jak skorzystać z obniżenia?

Aby obniżyć wpłatę, uczestnik musi złożyć pracodawcy pisemną deklarację, w której wskazuje nową wysokość wpłaty (nie niższą niż 0,5%).

Deklaracja:

Zaczyna obowiązywać od miesiąca następującego po jej złożeniu,

Obowiązuje do czasu jej zmiany lub odwołania.

Przykład Jeśli pracownik złoży deklarację 20 marca 2026 r., obniżona wpłata będzie stosowana od kwietnia 2026 r.

Obowiązki pracodawcy – comiesięczna weryfikacja

Pracodawca ma obowiązek co miesiąc sprawdzać, czy wynagrodzenie pracownika w jego zakładzie pracy nie przekroczyło limitu 120% minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie przekroczy limit:

Deklaracja nie jest w tym miesiącu stosowana,

Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2%.

Ważne: pracodawca może zweryfikować wyłącznie wynagrodzenie wypłacane przez siebie. Jeśli pracownik osiąga dochody także w innych miejscach, to on sam powinien kontrolować łączną kwotę i poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu.

Więcej niż jedna wypłata w miesiącu

Jeżeli pracownik otrzymuje kilka wypłat w miesiącu (np. wynagrodzenie zasadnicze i premię w innym terminie), kluczowa jest łączna kwota wynagrodzenia osiągnięta w danym miesiącu.

W praktyce oznacza to, że:

Wpłaty nalicza się przy wypłacie,

Niemniej ostateczna weryfikacja powinna uwzględniać sumę wszystkich wypłat z danego miesiąca przed przekazaniem środków do instytucji finansowej.

Takie podejście jest zgodne ze stanowiskami ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju obsługującego system PPK.

Niepełny miesiąc pracy – jak liczyć limit?

Jeżeli pracownik przepracował tylko część miesiąca z usprawiedliwionych przyczyn (np. choroba), należy sprawdzić, jakie wynagrodzenie osiągnąłby za pełny miesiąc.

Jeśli w przeliczeniu na pełny miesiąc jego wynagrodzenie nie przekroczyłoby limitu – obniżona wpłata może być zastosowana.

Jeśli w przeliczeniu przekroczyłoby 120% minimalnego wynagrodzenia – pracodawca naliczy wpłatę w wysokości 2%.

Przykład: Pracownik przebywał 15 dni na zwolnieniu lekarskim i otrzymał 4 900 zł. Gdyby przepracował pełny miesiąc, jego wynagrodzenie przekroczyłoby 5 800 zł – w takim przypadku obniżenie wpłaty nie ma zastosowania.

Zleceniobiorcy – dodatkowe niuanse

W przypadku umów zlecenia sposób ustalenia limitu zależy od formy wynagrodzenia:

Stała miesięczna kwota w umowie – w przypadku nieobecności uwzględnia się kwotę określoną w umowie.

Stawka godzinowa, akordowa lub prowizyjna – bierze się pod uwagę faktycznie wypłacone wynagrodzenie.

Oznacza to, że forma ustalenia wynagrodzenia może mieć bezpośredni wpływ na możliwość zastosowania obniżonej wpłaty.

Niepełny etat – czy ma znaczenie?

Nie. Liczy się wyłącznie wysokość wynagrodzenia. Osoba zatrudniona na część etatu może skorzystać z obniżenia wpłaty, jeśli jej miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca nie przelicza wynagrodzenia do pełnego etatu – bierze pod uwagę realnie osiągniętą kwotę.

Dochody z kilku źródeł

Jeżeli uczestnik PPK pracuje w dwóch miejscach i jego łączne wynagrodzenie przekroczy limit (np. 5 800 zł), powinien:

Poinformować pracodawcę o przekroczeniu limitu albo

Złożyć rezygnację z obniżonej wpłaty.

Brak takiej informacji może skutkować nieprawidłowym naliczeniem wpłat.

Czy obniżenie wpłaty wpływa na dopłaty państwowe?

Samo obniżenie wpłaty podstawowej nie pozbawia prawa do:

Wpłaty powitalnej,

Dopłaty rocznej.

Trzeba jednak pamiętać, że aby otrzymać dopłatę roczną, uczestnik musi zgromadzić na swoim rachunku minimalną kwotę wpłat w danym roku (co do zasady 3,5% sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia). Zbyt niskie wpłaty mogą więc w praktyce uniemożliwić uzyskanie dopłaty.

Podsumowanie – kiedy warto rozważyć obniżenie wpłaty?

Obniżenie wpłaty do PPK to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla osób o niższych dochodach, które chcą zachować uczestnictwo w programie, ale jednocześnie zmniejszyć bieżące obciążenie budżetu domowego.

Warto pamiętać, że:

Limit weryfikowany jest co miesiąc,

Liczą się łączne dochody,

Błędne ustalenie wpłat może wpłynąć na prawo do dopłaty rocznej,

Obniżenie wpłaty oznacza wolniejsze budowanie kapitału emerytalnego.

Decyzja powinna więc uwzględniać zarówno bieżącą sytuację finansową, jak i długoterminowe cele oszczędnościowe.