Konflikt na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko dla walut

Analitycy PKO BP wskazali, że we wtorek kluczowe znaczenie dla rynków będzie miał dalszy przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym m.in. zakres i czas trwania operacji militarnych prowadzonych przez USA i Izrael, okres blokady cieśniny Ormuz i wynikające z tego zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, a także wycena ryzyka dalszych działań odwetowych Iranu wymierzonych w krytyczną infrastrukturę w regionie.

"W naszej ocenie, przynajmniej w najbliższych dniach, bilans czynników ryzyka niekorzystnych dla złotego może się nasilać, wzmacniając przepływ globalnego kapitału do bezpiecznych przystani. Stąd w takim horyzoncie zakładamy asymetryczne ryzyko wzrostu kursów EUR/PLN oraz USD/PLN w kierunku odpowiednio 4,2550 oraz 3,66-3,67, gdzie przebiegają kluczowe strefy oporów" - ocenili.

Rynek długu

Analitycy PKO BP ocenili, że na obecnym etapie rynek zakłada utrzymanie konfliktu w bieżącej formie, bez eskalacji trwale destabilizującej globalne przepływy surowców energetycznych.

"O ile nie pojawią się nowe sygnały wskazujące na eskalację konfliktu ze strony Iranu, bazowym scenariuszem na wtorek pozostaje konsolidacja rentowności w pobliżu bieżących poziomów, przy utrzymaniu podwyższonej wrażliwości na raporty odnośnie rozwoju sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu" - napisali w raporcie.

Również analitycy Banku Pekao wskazali, że tematem przewodnim na krajowym rynku jest niepewność.

"Inwestorzy wciąż mają nadzieję, że napięcie na Bliskim Wschodzie opadnie w perspektywie kilku tygodni, a wzrosty cen nośników energii okażą się umiarkowane – ale jeśli nie mają racji, to polskie aktywa czekają głębsze przeceny" - ocenili w swoim raporcie.

Kursy walut wtorek 3 marca 2026 r.