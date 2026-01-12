Wydarzenia w USA

"Dziś na otwarciu kurs EURUSD jest nieco mocniejszy wobec dolara w porównaniu do piątkowego zamknięcia. Negatywnie na dolara wpływają informacje na temat postępowania prokuratury amerykańskiej wobec prezesa Fed, które są odbierane przez J. Powella jako element ataku na niezależność banku centralnego. Poprawa indeksu Sentix może sprzyjać euro, a to z kolei może sprzyjać notowaniom złotego" - podają analitycy Banku Millennium w porannej nocie.

Prezes Rezerwy Federalnej (banku centralnego USA) Jerome Powell poinformował w niedzielę, że otrzymał wezwanie do zeznań w śledztwie karnym prokuratury federalnej. Powell oskarżył administrację Trumpa o atak na niezależność banku, twierdząc, że śledztwo jest tylko pretekstem.

RYNEK DŁUGU

Wydarzeniem tygodnia na krajowym rynku będzie posiedzenie RPP. Decyzja rady ogłoszona zostanie w środę.

"W bieżącym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla rynku krajowego będzie decyzja RPP, w ramach której możliwa jest kolejna redukcja stopy referencyjnej. Taki scenariusz nie jest w pełni zdyskontowany w wycenach rynkowych i z dużym prawdopodobieństwem stałby się impulsem do dalszych spadków rentowności. Na rynkach bazowych spodziewamy się kontynuacji trendu bocznego, a po piątkowym raporcie NFP szczególnego znaczenia dla rynku nabierze wtorkowy odczyt inflacji CPI w USA" - podają analitycy PKO BP.

Kurs euro, dolara i franka

poniedz. pt. pt. 09:08 16:43 09:13 EUR/PLN 4,2088 4,2123 4,2117 USD/PLN 3,6013 3,6200 3,6171 CHF/PLN 4,5220 4,5197 4,5211 EUR/USD 1,1687 1,1636 1,1644 OK0128 3,70 3,70 3,72 PS0131 4,50 4,50 5,12 DS1035 5,12 5,11 5,12

