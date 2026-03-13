Zdaniem analityków portalu e-petrol.pl, konflikt na Bliskim Wschodzie nie wygasa, a blokada Cieśniny Ormuzu dopiero zaczyna odbijać się realnymi deficytami w podaży, co uderza w globalną gospodarkę. To - ich zdaniem - zaczyna się także przekładać na portfele kierowców w Polsce. Eksperci stwierdzili, że wyższe ceny stają się rzeczywistością, przypominającą poziomy cenowe z początku wojny na Ukrainie w 2022 roku.

Prognoza cen paliw w Polsce. Ile zapłacimy na stacjach od 16 marca?

Analitycy prognozują, że od 16 do 22 marca prognozowane ceny detaliczne paliw na stacjach w Polsce mogą mieścić się w następujących przedziałach:

benzyna Pb98 7,29–7,45 zł za litr,

7,29–7,45 zł za litr, benzyna E10 6,54–6,69 zł za litr,

6,54–6,69 zł za litr, olej napędowy 7,77–8,01 zł za litr,

7,77–8,01 zł za litr, autogaz 3,14–3,25 zł za litr.

"Oznacza to, że diesel pozostanie najdroższym paliwem i na części stacji jego cena może zbliżyć się do poziomu 8 zł za litr, podczas gdy autogaz nadal będzie wyraźnie tańszą alternatywą dla kierowców" - ocenili analitycy. Dodali, że ceny oleju napędowego wzrosły już o około 1,6 zł na litrze, co pokazuje skalę presji na ten segment rynku, z dużym znaczeniem paliwa importowanego. Benzyna drożała wolniej, ale również odczuwalnie. Jej cena zwiększyła się o niecałe 80 gr na litrze.

Ceny paliw w hurcie rosną. Dane rynku pokazują skalę podwyżek

Według danych e-petrol.pl, obecnie średnie ceny paliw w hurcie wynoszą:

Pb98 – 5953 zł/m sześc.,

Pb95 – 5401 zł/m sześc.,

olej napędowy – 6400 zł/m sześc.,

olej opałowy – 5042 zł/m sześc.

W porównaniu z ubiegłą sobotą oznacza to wyraźne podwyżki dla wszystkich gatunków paliw. "Najmocniej zdrożały benzyny – zarówno Pb98, jak i Pb95, których ceny wzrosły o 333 zł na metrze sześciennym. W przypadku oleju napędowego wzrost był wyraźnie mniejszy i wyniósł 99 zł za m sześc., natomiast cena oleju opałowego zwiększyła się o 180 zł za m sześc." - wskazali analitycy.

Ceny paliw w Polsce mocno w górę. Stacje prześcigają się w promocjach

W komentarzu eksperci e-petrol.pl zwrócili uwagę, że "rząd podejmuje działania, aby ograniczyć skutki rosnących cen paliw bez nadmiernego obciążania spółek paliwowych". "Premier Donald Tusk podkreślił, że dzięki obniżeniu marży przez Orlen wzrost cen paliw w Polsce jest niższy niż w krajach sąsiednich. Jeśli sytuacja na rynkach surowców się ustabilizuje, rząd nie planuje bardziej radykalnych kroków, takich jak obniżka VAT, choć w razie pogłębienia kryzysu takie rozwiązania pozostają możliwe" - przypomnieli.

Dodali, że Orlen poinformował o zmniejszeniu marży na olej napędowy z około 25 gr niemal do zera. "Spółka uruchomiła też promocję dla użytkowników aplikacji Orlen Vitay – od 12 marca do 3 maja, przez osiem weekendów, kierowcy mogą zatankować do 50 litrów benzyny lub diesla taniej nawet o 35 gr za litr. Podobną akcję promocyjną ogłosiła sieć BP. Użytkownicy aplikacji BPme mogą tankować paliwa Pb95 i ON ACTIVE z rabatem 35 gr za litr na wszystkich stacjach w Polsce" - przekazali analitycy portalu.