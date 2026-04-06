Informację o porozumieniu przekazał rząd Szwecji. W komunikacie szwedzkiego ministerstwa obrony podkreślono, że doświadczenia z Ukrainy pokazują, iż czasowe przemieszczenie części ludności pozwala państwu prowadzić działania obronne, jednocześnie zapewniając ochronę cywilom.

Reklama

Polska przygotowuje się na najgorsze. 10 krajów szykuje masową ewakuację ludności

W inicjatywie uczestniczą Niemcy, Polska, Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Islandia i Dania. Wszystkie kraje są członkami NATO i w ostatnich latach znacząco zintensyfikowały plany obronne w obliczu napięć z Rosją. "Celem porozumienia jest wzmocnienie ochrony ludności cywilnej w przypadku poważnych kryzysów lub, w najgorszym przypadku, wojny" – podano w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.

Wspólne plany mają obejmować organizację transportu, koordynację kontroli granicznych, wyznaczanie korytarzy przemieszczania się ludności oraz procedury przyjmowania i rejestracji ewakuowanych. Szczególna ochrona będzie dotyczyć osób najbardziej narażonych, w tym dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Estonia, Łotwa i Litwa wcześniej zawarły podobne porozumienie, uwzględniające scenariusze masowego exodusu ludności w przypadku koncentracji lub ataku wojsk rosyjskich. Finlandia, posiadająca ponad 1300 kilometrów granicy z Rosją, podpisała w 2024 roku dwustronne porozumienie ze Szwecją w sprawie współpracy przy ewakuacji ludności.

Polska wdraża system ochrony obywateli. Tak wyglądają plany ewakuacji ludności

Udział Polski w nowym porozumieniu wpisuje się w szerszą strategię wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Polska konsekwentnie zwiększa wydatki na obronność, modernizuje armię i rozwija systemy zarządzania kryzysowego. Wspólne planowanie ewakuacji jest mniej widowiskowe niż zakupy sprzętu wojskowego, ale równie istotne z punktu widzenia ochrony obywateli.

Rząd Polski przedstawił już własny plan masowej ewakuacji ludności na wypadek konfliktu zbrojnego. Ewakuacja ma przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami, a wojewódzkie organy obrony cywilnej oszacują liczbę dostępnych miejsc noclegowych, w tym w placówkach medycznych i domach pomocy społecznej, oraz zabezpieczą środki transportu niezbędne do przewozu mieszkańców.

Transport i logistyka a koordynacja ewakuacji. Polska ma plan w razie wojny

Wyznaczone zostaną drogi i linie kolejowe możliwe do wykorzystania, z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz ewentualnych uszkodzeń. Za koordynację działań odpowiadać będą wojewodowie i starostowie, zapewniając przepływ informacji pomiędzy szczeblami administracji. Mieszkańcy obszarów zagrożonych będą otrzymywać komunikaty o ewakuacji za pośrednictwem systemów alarmowych, mediów, ulotek i wiadomości elektronicznych, aby ograniczyć ryzyko dezinformacji.

Podczas ewakuacji organy obrony cywilnej zapewnią bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego, wyznaczą punkty zbiórki oraz zabezpieczą sprzęt ratowniczy i pomoc medyczną. Priorytetem będzie ewakuacja dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, w tym pacjentów szpitali i mieszkańców domów opieki, z udziałem zespołów ratownictwa medycznego oraz organizacji humanitarnych.

Co zabrać ze sobą w razie masowej ewakuacji? Pierwsze 72 godziny są kluczowe

Proces ewakuacji umożliwi rodzinom wspólne przemieszczanie się. Każdej ewakuowanej osobie zapewnione zostaną podstawowe środki niezbędne do funkcjonowania, takie jak żywność, woda, odzież, środki higieniczne i leki. Przepisy przewidują ograniczenia dotyczące mienia zabieranego ze sobą, a mieszkańcy powinni ograniczyć się do rzeczy niezbędnych do przetrwania przez okres do 72 godzin.