Gdzie wyrobisz paszport tymczasowy na lotnisku?

Punkty działają na następujących lotniskach:

Lotnisko Chopina w Warszawie – Terminal A, strefa ogólnodostępna (08:00–20:00)

– Terminal A, strefa ogólnodostępna (08:00–20:00) Lotnisko Kraków-Balice – poziom 0 (07:30–15:30)

– poziom 0 (07:30–15:30) Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Terminal T2 (07:30–15:30)

– Terminal T2 (07:30–15:30) Lotnisko Katowice w Pyrzowicach – Terminal B (07:30–15:30)

– Terminal B (07:30–15:30) Lotnisko Poznań-Ławica – terminal odlotów (07:30–15:30)

– terminal odlotów (07:30–15:30) Lotnisko Wrocław – terminal pasażerski (07:30–15:30)

Kto może otrzymać paszport tymczasowy?

Dokument wydawany jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Może go otrzymać osoba, która:

zgubiła dokument tożsamości przed wylotem,

zapomniała zabrać dokumentu,

zorientowała się, że dokument jest nieważny lub ma zbyt krótki termin ważności,

posiada ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i nie ma gwarancji wydania dokumentu.

Paszport tymczasowy: jakie dokumenty i ile to kosztuje?

Do wyrobienia paszportu tymczasowego potrzebne są:

dokument potwierdzający tożsamość (jeśli jest dostępny),

bilet lotniczy na podróż zagraniczną,

zdjęcie (może zostać wykonane na miejscu).

Opłata wynosi 30 zł i można ją uiścić wyłącznie kartą płatniczą.

Paszport tymczasowy: termin ważności i czas wyrobienia

Paszport tymczasowy wydawany jest na okres dostosowany do sytuacji – od jednego dnia do maksymalnie 365 dni.

Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że dokument można otrzymać nawet w 20 minut. Do tej pory wydano blisko 60 tys. takich paszportów. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami mającymi na celu uproszczenie odbioru dokumentów oraz usprawnienie procedur.

Kiedy nie dostaniesz paszportu tymczasowego

Dokument nie zostanie wydany osobie, która: