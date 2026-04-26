Paszport tymczasowy na lotnisku. Gdzie i jak wyrobić, ile kosztuje?

oprac. Oliwia Zielińska
dzisiaj, 10:31
Punkty wydawania paszportów tymczasowych działają na sześciu polskich lotniskach. Dokument można uzyskać tuż przed wylotem, jednak tylko w uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu określonych warunków. Należy jednak pamiętać, że niektóe państwa mogą odmówić wjazdu na podstawie paszportu tymczasowego.

Gdzie wyrobisz paszport tymczasowy na lotnisku?

Punkty działają na następujących lotniskach:

  • Lotnisko Chopina w Warszawie – Terminal A, strefa ogólnodostępna (08:00–20:00)
  • Lotnisko Kraków-Balice – poziom 0 (07:30–15:30)
  • Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Terminal T2 (07:30–15:30)
  • Lotnisko Katowice w Pyrzowicach – Terminal B (07:30–15:30)
  • Lotnisko Poznań-Ławica – terminal odlotów (07:30–15:30)
  • Lotnisko Wrocław – terminal pasażerski (07:30–15:30)
Kto może otrzymać paszport tymczasowy?

Dokument wydawany jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Może go otrzymać osoba, która:

  • zgubiła dokument tożsamości przed wylotem,
  • zapomniała zabrać dokumentu,
  • zorientowała się, że dokument jest nieważny lub ma zbyt krótki termin ważności,
  • posiada ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i nie ma gwarancji wydania dokumentu.

Paszport tymczasowy: jakie dokumenty i ile to kosztuje?

Do wyrobienia paszportu tymczasowego potrzebne są:

  • dokument potwierdzający tożsamość (jeśli jest dostępny),
  • bilet lotniczy na podróż zagraniczną,
  • zdjęcie (może zostać wykonane na miejscu).

Opłata wynosi 30 zł i można ją uiścić wyłącznie kartą płatniczą.

Paszport tymczasowy: termin ważności i czas wyrobienia

Paszport tymczasowy wydawany jest na okres dostosowany do sytuacji – od jednego dnia do maksymalnie 365 dni.

Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że dokument można otrzymać nawet w 20 minut. Do tej pory wydano blisko 60 tys. takich paszportów. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami mającymi na celu uproszczenie odbioru dokumentów oraz usprawnienie procedur.

MSWiA pracuje nad zmianą przepisów dotyczącą paszportów

Kiedy nie dostaniesz paszportu tymczasowego

Dokument nie zostanie wydany osobie, która:

  • wcześniej otrzymała paszport tymczasowy i nie wystąpiła o standardowy dokument,
  • nigdy nie posiadała dokumentu tożsamości z numerem PESEL,
  • ma ważny dokument umożliwiający podróż (np. dowód osobisty).
Źródło: gov.pl
Powiązane
mandat. grzywna, nieruchomości, niedziela, koszenie trawy
Zakaz koszenia trawy w niedzielę - sąsiad straszy mandatem lub grzywną
Nowy odcinek W świecie biznesu
LOT stworzył namiastkę Portu Polska. "Pasażerowie z Azji korzystają z Warszawy jako portu tranzytowego"
Nowe loty z Polski. Kultowy kierunek w Azji i kolejne miasto w USA
Nowe loty z Polski. Kultowy kierunek w Azji i kolejne miasto w USA
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Już od lipca podwyżki dla setek tysięcy Polaków. Decyzja już została zatwierdzona
tuje, koszt, budowa, ogrodzenie, żywopłoty, płot
Trzeba będzie wyciąć tuje. Maksymalna dopuszczalna wysokość żywopłotu może zaskoczyć
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
cena, paliwo, olej napędowy, benzyna, ETS, UE
Podwyżka cen paliw: +1,35 PLN na benzynie i +1,57 PLN na oleju napędowym. Wzrost ceny 1 litra paliwa w związku z wprowadzeniem ETS 2 (prognoza)
