Gdzie wyrobisz paszport tymczasowy na lotnisku?
Punkty działają na następujących lotniskach:
- Lotnisko Chopina w Warszawie – Terminal A, strefa ogólnodostępna (08:00–20:00)
- Lotnisko Kraków-Balice – poziom 0 (07:30–15:30)
- Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Terminal T2 (07:30–15:30)
- Lotnisko Katowice w Pyrzowicach – Terminal B (07:30–15:30)
- Lotnisko Poznań-Ławica – terminal odlotów (07:30–15:30)
- Lotnisko Wrocław – terminal pasażerski (07:30–15:30)
Kto może otrzymać paszport tymczasowy?
Dokument wydawany jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Może go otrzymać osoba, która:
- zgubiła dokument tożsamości przed wylotem,
- zapomniała zabrać dokumentu,
- zorientowała się, że dokument jest nieważny lub ma zbyt krótki termin ważności,
- posiada ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną.
Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i nie ma gwarancji wydania dokumentu.
Paszport tymczasowy: jakie dokumenty i ile to kosztuje?
Do wyrobienia paszportu tymczasowego potrzebne są:
- dokument potwierdzający tożsamość (jeśli jest dostępny),
- bilet lotniczy na podróż zagraniczną,
- zdjęcie (może zostać wykonane na miejscu).
Opłata wynosi 30 zł i można ją uiścić wyłącznie kartą płatniczą.
Paszport tymczasowy: termin ważności i czas wyrobienia
Paszport tymczasowy wydawany jest na okres dostosowany do sytuacji – od jednego dnia do maksymalnie 365 dni.
Z informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynika, że dokument można otrzymać nawet w 20 minut. Do tej pory wydano blisko 60 tys. takich paszportów. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad zmianami mającymi na celu uproszczenie odbioru dokumentów oraz usprawnienie procedur.
Kiedy nie dostaniesz paszportu tymczasowego
Dokument nie zostanie wydany osobie, która:
- wcześniej otrzymała paszport tymczasowy i nie wystąpiła o standardowy dokument,
- nigdy nie posiadała dokumentu tożsamości z numerem PESEL,
- ma ważny dokument umożliwiający podróż (np. dowód osobisty).