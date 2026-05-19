Forsal logo

Ceny paliw w środę 20 maja. Kiedy najlepiej zatankować samochód?

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 12:48
Ceny paliw w środę 20 maja. Kiedy najlepiej zatankować samochód?
Ceny paliw w środę 20 maja. Kiedy najlepiej zatankować samochód?/Shutterstock
W środę ceny paliw w Polsce wzrosną – litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,52 zł, benzyny 98 – 7,07 zł, a oleju napędowego – 7,00 zł, wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. To oznacza podwyżki w porównaniu z cenami obowiązującymi we wtorek.

Ceny paliw 20 maja 2026 r.

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 - 7,07 zł, a oleju napędowego - 7,00 zł - wynika z wtorkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyny i oleju napędowego wzrosną wobec cen obowiązujących we wtorek.

Ceny paliw 19 maja 2026 r.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 - 6,97 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł.

Ceny maksymalne paliw

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Niższy VAT i akcyza na paliwo

Do 31 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny paliw w środę 20 maja. Kiedy najlepiej zatankować samochód? »
Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzynycena maksymalna paliw
Powiązane
Gen. Ołeksandr Syrski - dowódca ukraińskiej armii
Ukraińscy oficerowie odchodzą przez gen. Syrskiego. "Masz inne zdanie – stajesz się wrogiem"
opłata, podatek, opakowania, odpady, producent
Nowa opłata: nawet 4,50 zł za kilogram opakowań. Kogo obejmie?
Od 21 maja ruszą kontrole w całej Polsce, a zaniedbania mogą skończyć się drogimi remontami
Ruszają kontrole całej Polsce. Od 21 maja nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Karty mobilizacyjne z wojska trafiają do Polaków. Co to oznacza i kogo wzywa armia?
Zobacz
|
Jest tańszy od pelletu i daje więcej ciepła. Ten opał jest hitem zimy w polskich domach?
Jest dużo tańszy od pelletu, daje dużo więcej ciepła. Ten opał stał się prawdziwym hitem w polskich domach?
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku w ZUS w terminie, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie stażu pracy. Chodzi o nowe przepisy 2026
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
Polska chce odzyskać dawne terytorium. Coraz mocniej naciska na sąsiada
zmiana czasu, zmiana czasu na zimowy, czas zimowy, kiedy zmiana czasu, Unia Europejska
Koniec ze zmianą czasu – nie trzeba będzie przestawiać zegarków z drugiej na trzecią w nocy. Polska wyłamie się z europejskiego systemu zmiany czasu?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj