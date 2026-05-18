Polacy chcieliby częściej wymieniać samochody. Co ich powstrzymuje?

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 13:43
Co trzeci kierowca w Polsce, gdyby nie ograniczenia finansowe, wymieniałby samochód co 3–4 lata – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla niemal połowy ankietowanych (47 proc.) to właśnie wysoki koszt zakupu auta pozostaje główną barierą, która skutecznie powstrzymuje ich przed częstszą zmianą pojazdu.

Co trzeci kierowca chciałby zmienić samochód co kilka lat

Z badania Santander Consumer Multirent wynika, że nawet przy braku ograniczeń budżetowych, tylko 9 proc. polskich kierowców zmieniałoby auto częściej niż co dwa lata. Najwięcej respondentów - 30 proc. stwierdziło, że kupowałoby nowy samochód co 3-4 lata, a 20 proc. ankietowanych skłonnych byłoby zmieniać samochód co 5-6 lat. Z kolei 13 proc. uczestników badania zadeklarowało, że jeździłoby autem aż do jego zużycia.

Staż za kierownicą a zmiana auta

„Chęć najczęstszego wymieniania samochodu - co 1-2 lata - deklarowały przede wszystkim osoby, które mają za kierownicą od 6 do 15 lat doświadczenia (14 proc. w tej grupie). Z kolei kierowcy najmłodsi stażem równie chętnie (14 proc. w tej grupie) wybieraliby cykl od 3-6 lat. Osoby, które jeżdżą najdłużej – powyżej 30 lat - najczęściej decydowałyby się na nowy pojazd rzadziej niż co 8 lat” – wskazała Joanna Solecka z Santander Consumer Multirent.

Sytuacja finansowa

Ankietowani, którzy oceniają sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego jako „dobrą” (33 proc. w tej grupie) oraz ci, którzy uważają ją za „złą” (40 proc.) najczęściej wskazywali przedział 3-4 lat. Wśród badanych, którzy oceniają swój budżet domowy jako przeciętny, dominowała odpowiedź „co 5-6 lat” (30 proc.). To także grupa, w której najczęściej deklarowano chęć użytkowania samochodu aż do jego wyeksploatowania (18 proc.).

Co blokuje częstą wymianę aut?

Najczęściej wskazywanym czynnikiem - 47 proc. odpowiedzi, który wstrzymuje Polaków przed częstszą zmianą samochodu, są wysokie koszty zakupu lub finansowania. 44 proc. wskazało na brak takiej potrzeby, co może sugerować, że obecna częstotliwość wymian już jest dla nich optymalna. 32 proc. respondentów wyraziło przywiązanie do obecnego samochodu.

Badani zostali również zapytani, co powstrzymuje ich przed zmianą pojazdu. Jedna czwarta wyraziła obawę, że następne auto może się okazać awaryjne lub mieć ukryte wady. Co ósmy respondent stwierdził, że nie jest pewny kształtu przyszłych regulacji prawnych, związanych np. z strefami czystego powietrza i normami emisji. Jeden na dziesięciu uczestników badania chce natomiast uniknąć formalności związanych ze zmianą samochodu.

Największy odsetek osób wskazujących na ograniczenia finansowe odnotowano wśród kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok - 65 proc. wskazań w tej grupie. Wśród kierowców z najkrótszym stażem było też najwięcej tych, którzy uważają, że nie znajdą na rynku spełniającego ich wymagania - 35 proc.

Kierowcy z długim stażem przywiązują się do swojego auta

Z kolei grupa z najdłuższym stażem za kierownicą (powyżej 30 lat) w największym stopniu odczuwa przywiązanie do obecnego pojazdu - 38 proc. wskazań, a także brak potrzeby zmiany - 52 proc. 28 proc. kierowców z prawem jazdy od 16-30 lat obawia się zaś awarii w nowym samochodzie.

Co może skłonić Polaków do częstej wymiany aut?

Do wcześniejszej zmiany pojazdu mogłyby Polaków przekonać przede wszystkim kwestie finansowe. Niższe koszty eksploatacji wskazało 49 proc., przy czym tej odpowiedzi częściej udzielały kobiety niż mężczyźni – 55 wobec 44 proc. 38 proc. respondentów stwierdziło, że do wcześniejszej zmiany mogłaby ich skłonić wyjątkowo atrakcyjna oferta cenowa.

Istotną rolę odgrywają także cechy samego samochodu – dla 37 proc. respondentów znaczenie miałby większy komfort jazdy i lepsze wyposażenie, a dla 36 proc. wyższy poziom bezpieczeństwa. Z kolei 23 proc. badanych rozważyłoby wymianę auta, gdyby nowe lepiej odpowiadało ich aktualnemu stylowi życia. 20 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na nowoczesne technologie i multimedia, a 19 proc. - na bardziej ekologiczny napęd.

Prestiż marki lub modelu jest istotnym czynnikiem dla 16 proc., a atrakcyjny design - dla 15 proc. respondentów. Na terenach wiejskich oraz w miastach do 50 tys. mieszkańców najważniejszym czynnikiem pozostają niższe koszty eksploatacji, które są istotne dla, odpowiednio: 58 proc. i 49 proc. ankietowanych. W średnich i dużych miastach najczęściej wskazywano atrakcyjne promocje, odpowiednio: 41 i 44 proc. odpowiedzi.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 9-16 lutego 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1 tys. dorosłych Polaków dysponujących prawem jazdy.

Źródło: PAP
