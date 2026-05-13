Sieć ładowania w Polsce pod lupą. Najnowszy raport pokazuje opóźnienia przy trasach TEN-T

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 09:21
Polska nie zrealizowała części obowiązków dotyczących rozbudowy infrastruktury ładowania wzdłuż dróg wchodzących w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) – wynika z najnowszego „Licznika AFIR” opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM).

Polska ma zaległości na trasach TEN-T

AFIR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Jak wskazało PSNM, zgodnie z rozporządzeniem AFIR moc infrastruktury ładowania w państwach członkowskich UE powinna być dostosowana do liczby zarejestrowanych pojazdów elektrycznych. Na każdy samochód całkowicie elektryczny powinno przypadać co najmniej 1,3 kW mocy ogólnodostępnej infrastruktury, a na każdą hybrydę plug-in – 0,8 kW.

Przypomniano, że AFIR zakłada m.in., że strefy ładowania dla samochodów osobowych i dostawczych powinny być rozmieszczone maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Stopień pokrycia sieci bazowej infrastrukturą dla pojazdów osobowych i dostawczych wynosi 31 proc. dla obowiązków na rok 2025 oraz 21 proc. dla obowiązków na rok 2027” – wskazał cytowany w raporcie członek zarządu PSNM Aleksander Rajch. Dodał, że w przypadku sieci kompleksowej TEN-T realizacja celów dla pojazdów lekkich wynosi obecnie niespełna 6 proc.

Stacje ładowania dla ciężkiego transportu drogowego

PSNM zwraca uwagę, że jeszcze większym wyzwaniem pozostaje infrastruktura dla elektrycznych pojazdów ciężarowych. Zgodnie z AFIR do końca 2027 r. wzdłuż połowy sieci bazowej TEN-T powinny działać strefy ładowania dla elektrycznych samochodów ciężarowych (eHDV) o mocy co najmniej 2800 kW każda.

Tymczasem obecnie ogólnodostępne punkty ładowania dla elektrycznych ciężarówek działają w Polsce jedynie w siedmiu lokalizacjach, a poziom realizacji unijnych celów oscyluje między 0 a 1,5 proc.

PSNM ocenia, że realizacja wymogów AFIR dla ciężkiego transportu drogowego bez wsparcia publicznego będzie niemożliwa. Organizacja podkreśla potrzebę szybkiego rozstrzygnięcia programów dopłat do stacji ładowania dla eHDV oraz przyłączy energetycznych, a także uruchomienia kolejnych naborów.

Polska z dużą nadwyżką wymogów AFIR wobec liczby aut elektrycznych

W raporcie zaznaczono jednocześnie, że Polska spełnia z dużą nadwyżką unijne wymogi AFIR dotyczące mocy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania wobec liczby aut elektrycznych.

„W Polsce od wielu miesięcy obserwujemy znaczny wzrost liczby punktów ładowania, szczególnie DC. Dzięki licznym inwestycjom operatorów tylko w 2025 r. łączna moc infrastruktury zwiększyła się prawie dwukrotnie – z ok. 407 do 770 MW” – podkreślił cytowany w raporcie dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

Według PSNM, przy obecnej wielkości floty samochodów elektrycznych, Polska realizuje wymogi AFIR dotyczące minimalnej mocy infrastruktury z dużą nadwyżką. Na koniec pierwszego kwartału 2026 r. poziom realizacji tych obowiązków wynosił 230 proc.

Źródło: PAP
