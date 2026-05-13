Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski. Tu znajdziesz arkusze CKE

Egzamin ósmoklasisty 2026. W środę test z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty 2026 jest obowiązkowy, a przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się progu jego zdawalności, ale jego wyniki są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie jest możliwe powtórne podejście do testów w celu poprawy wyniku.

Egzamin ósmoklasisty 2026 rozpoczął się w poniedziałek od języka polskiego. We wtorek uczniowie mierzyli się z matematyką. W środę czeka ich egzamin z języka obcego. Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do testu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem obcym jest niemiecki (1,2 proc.).

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski. Zadania na egzaminie

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Test sprawdza umiejętności rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomości środków językowych.

W zadaniu otwartym należy sformułować wypowiedź pisemną. Może to być e–mail, list lub wpis na blogu. Z egzaminu ósmoklasisty 2026 z języka angielskiego zdobyć można łącznie 55 punktów (34 za zadania zamknięte i 21 za otwarte).

Na egzaminie z angielskiego będzie sprawdzana znajomość słownictwa oraz gramatyki. W zadaniach będzie trzeba wybrać poprawne odpowiedzi, tłumaczyć fragmenty zdań, a także uzupełniać luki. Ponadto ósmoklasiści wysłuchają krótkich nagrań po angielsku, na podstawie których będą musieli wybrać odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski. Arkusze CKE

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach egzaminów, czyli 11–13 maja, około godziny 13:00. Będą one dostępne na oficjalnej stronie CKE, a także na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski. Kiedy wyniki?

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 zostaną ogłoszone 3 lipca o godz. 9. Z kolei już od godz. 8:30 absolwenci szkół podstawowych sprawdzić będą mogli swoje wyniki w systemie ZIU. To ważna data dla uczniów kończących podstawówkę, bo rezultaty są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.