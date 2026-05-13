Forsal logo

Łukaszenka robi ukłon w stronę Rosji. Białoruś już szykuje wojsko

Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 08:47
[aktualizacja dzisiaj, 09:35]
Łukaszenka robi ukłon w stronę Rosji. Białoruś już szykuje wojsko
Łukaszenka robi ukłon w stronę Rosji. Białoruś już szykuje wojsko/PAP/EPA
Alaksandr Łukaszenka zapowiedział wprowadzenie mobilizacji kierunkowej, która ma utrzymać białoruską armię w stanie gotowości bojowej. Mińsk przekonuje o konieczności modernizacji sił zbrojnych pod kątem operacji lądowych. Ukraińskie służby jednak uspokajają, twierdząc, że to jedynie "symulowanie aktywności" na potrzeby Rosji.

Alaksandr Łukaszenka podczas spotkania z ministrem obrony Wiktorem Chreninem nakreślił nową wizję funkcjonowania armii. Białoruś przechodzi na system punktowego powoływania poszczególnych jednostek. Według założeń Mińska, różne oddziały będą kolejno powoływane na szkolenia bojowe, aby po ich zakończeniu wracać do miejsc stałego stacjonowania.

Nowa strategia mobilizacji. Białoruś stawia na system rotacyjny

– Dalej, tak jak obiecałem, będziemy punktowo mobilizować jednostki po to, aby przygotowywać je do wojny. Daj Boże, aby udało się jej uniknąć. Wszyscy przecież przygotowujemy się do wojny – oświadczył białoruski lider.

Łukaszenka podkreślił, że współczesne konflikty zbrojne, pokazują, że same ataki rakietowe i naloty nie gwarantują zwycięstwa bez skutecznej operacji lądowej. W związku z tym Białoruś planuje inwestycje w ramach państwowego programu uzbrojenia na lata 2026–2030.

– Bombardowali, zasypywali rakietami i pociskami i co, wygrali? Nie. Bez operacji lądowej nic z tego nie będzie – stwierdził Łukaszenka, nawiązując do ataku USA na Iran.

Wojenna retoryka Mińska. Kijów ostrzega przed agendą Rosji

Zdaniem szefa rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukraińcy "nie powinni traktować tej ostatniej fali gróźb zbyt poważnie". Andrij Kowałenko wyjaśnił, że wojownicze przemówienia Łukaszenki nie oznaczają realnego przygotowania do inwazji, lecz stanowią element agendy przesyłanej z Moskwy. Według niego Białoruś nie dysponuje obecnie siłami zdolnymi do przeprowadzenia samodzielnej operacji lądowej.

Zobacz również

Zdaniem Kowałenki działania Mińska to przede wszystkim próba utrzymania sąsiadów w napięciu oraz zaspokojenia oczekiwań Władimira Putina. Cały proces mobilizacji kierunkowej i częstych kontroli gotowości bojowej jest interpretowany jako symulowanie gorączkowej aktywności militarnej, mającej odwrócić uwagę lub wiązać siły ukraińskie przy granicy północnej.

Poważne inwestycje w armię. Alaksandr Łukaszenka wydał rozkaz

Zapowiedź nowej formy mobilizacji zbiega się z zakończeniem szeroko zakrojonego sprawdzianu gotowości bojowej, który trwał od połowy stycznia. W tym czasie białoruskie służby bezpieczeństwa meldowały o wykryciu licznych niedociągnięć, które teraz, przy pomocy "poważnych środków finansowych", mają zostać wyeliminowane.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŁukaszenka robi ukłon w stronę Rosji. Białoruś już szykuje wojsko »
Tematy: RosjawojskoBiałoruśAlaksandr Łukaszenka
Powiązane
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosja zbudowała potwora i spuściła go ze smyczy. Oto "najpotężniejsza rakieta świata"
Rosjanie naciskają na Białoruś. Teraz kraje NATO mają szykować coś strasznego
Rosjanie naciskają na Białoruś. Teraz kraje NATO mają szykować coś strasznego
Poruszenie na Białorusi. Łukaszenka sprawdza gotowość wojsk do wojny
Poruszenie na Białorusi. Łukaszenka sprawdza gotowość wojsk do wojny
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
To najlepiej opłacany zawód w Polsce 2026. Na tym stanowisku zarabia się ponad 50 000 zł
To najlepiej opłacany zawód w Polsce 2026. Na tym stanowisku zarabia się ponad 50 tys. zł
Budowa elektrowni w Darlington
Budują pierwszą „małą” elektrownię jądrową. Prąd popłynie z niej w 2030 roku
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj