Forsal logo

Polskie firmy mogą zarobić miliardy na zielonej energii. Eksperci wskazują kluczowy warunek

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 09:41
Polskie firmy mogą zarobić miliardy na zielonej energii. Eksperci wskazują kluczowy warunek
Polskie firmy mogą zarobić miliardy na zielonej energii. Eksperci wskazują kluczowy warunek/Shutterstock
Polska stoi przed jedną z największych gospodarczych szans ostatnich lat. Rozwój lądowej energetyki wiatrowej może przynieść krajowym firmom nawet 214 mld zł do 2040 r. Zyskać mogą wszyscy od producentów komponentów po sektor budowlany i transportowy. Jednak, żeby tak się stało musi być spełniony jeden warunek.

214 mld zł do wzięcia

Polskie firmy mogą zarobić łącznie ok. 214 mld zł na rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w kraju do 2040 r. - wynika z raportu opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Wind Industry Hub i CEE Energy Group. Warunkiem jest przyspieszenie budowy farm wiatrowych. Bez przyspieszenie w sektorze ogromny potencjał może pozostać niewykorzystany.

- Eksperci w tym raporcie wskazują jasno, że przy ambitnym rozwoju energetyki wiatrowej nasz kraj może zyskać nawet 214 mld zł wartości dodanej - powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki we wtorek podczas prezentacji raportu „Polska Strategia Rozwoju Przemysłu Lądowych Farm Wiatrowych 2026”.

Współautor raportu Maciej Mierzwiński wyjaśnił, że polskie firmy mogłyby zyskać kilkanaście miliardów złotych przychodów rocznie. Te kwoty mogą się złożyć na ponad 200 mld zł w latach 2026-2040.

Polskie firmy gotowe na lądowe farmy wiatrowe

W raporcie podkreślono, że polskie firmy już teraz dostarczają produkty i usługi potrzebne do budowy lądowych farm wiatrowych, zapewniając tzw. local content. W obszarze przygotowania i budowy farm jest to nawet 98 proc., w usługach i utrzymaniu instalacji - ok. 75 proc. W kraju nie produkuje się jednak turbin wiatrowych, czyli kluczowego elementu elektrowni. Produkcja komponentów zapewnia polskim firmom 25 proc. udziału w tym obszarze.

Do rozwoju przemysłu konieczny jest impuls w postaci dalszej rozbudowy energetyki wiatrowej w kraju - zaznaczyli eksperci. Wskazali, że rozwój powinien być bardziej dynamiczny niż dotychczas.

Impuls do rozwoju sektora

- Ten potencjał się nie rozwinie, zakłady przemysłowe i usługi nie będą miały wystarczającego rynku do rozwoju, jeżeli nie zapewnimy stabilnego przyrostu projektów rocznie od 1,5 GW do 2 GW - powiedziała wiceprezeska Fundacji Wind Industry Hub Dominika Taranko.

Wiceprezes PSEW Piotr Czopek zauważył, że w 2025 r. w Polsce dodano zaledwie 256 MW mocy wiatrowych do systemu energetycznego.

Eksport na rynek europejski

Dominika Taranko podkreśliła, że rozwinięcie przemysłu i usług na potrzeby energetyki wiatrowej pozwoli polskim przedsiębiorstwom także na eksport, a rynek europejski jest kilkukrotnie większy od polskiego. Polska może wręcz stać się bazą przemysłową dla Europy.

- Baza przemysłowa i usługowa w Europie jest niewystarczająca. Bardzo trudne jest skalowanie tej bazy w tym tak zwanym rdzeniu przemysłowym, czyli w Europie Zachodniej, gdzie już mamy dosyć mocno wysycony rynek, konkurencję, drenaż kompetencji, wysokie koszty działalności - wyliczyła ekspertka.

Autorzy raportu zaproponowali wprowadzenie czterech programów priorytetowych, by wesprzeć polskie przedsiębiorstwa w rozwoju w tym kierunku. Miałyby one dotyczyć surowców i materiałów, budowy farm, eksploatacji utrzymania oraz budowy turbin.

Maciej Mierzwiński zaznaczył, że czwarty program, dotyczący turbin, to najbardziej ambitna propozycja. Zawarto w niej dwa modele - udziału inwestorów zagranicznych i budowy polskiej turbiny, które mogą być rozwijane równolegle.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolskie firmy mogą zarobić miliardy na zielonej energii. Eksperci wskazują kluczowy warunek »
Tematy: energetykabiznesOZEfarmy wiatrowe
Powiązane
Zielona energia potrzebuje miliardów. Eksperci wskazują największą barierę
Zielona energia potrzebuje miliardów. Eksperci wskazują największą barierę
Ekspert o przyszłości atomu w Polsce: połowa lat 30. jest możliwa
Ekspert o przyszłości atomu w Polsce: połowa lat 30. jest możliwa
Historyczny zwrot w energetyce świata: odnawialne źródła wyprzedziły węgiel
Historyczny zwrot w energetyce świata: odnawialne źródła wyprzedziły węgiel
Dobra wiadomość dla odbiorców ciepła. Podwyżek nie będzie, mimo że gaz zdrożał
Dobra wiadomość dla odbiorców ciepła. Podwyżek nie będzie, mimo że gaz zdrożał
Orlen odkrył nowe złoże gazu na Morzu Północnym. Wiadomo, kiedy ruszy eksploatacja
Orlen odkrył nowe złoże gazu na Morzu Północnym. Wiadomo, kiedy ruszy eksploatacja
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Polska chce powiększyć terytorium o nowe ziemie. Warszawa naciska na sąsiada
Zamiast po torach, koleją linową nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zamiast po torach, koleją linową... nad morze. Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj