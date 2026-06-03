Forsal logo

Nowa technologia z Polski. Powstał zaawansowany system wykrywania dronów

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 08:32
Nowa technologia z Polski. Powstał zaawansowany system wykrywania dronów
Nowa technologia z Polski. Powstał zaawansowany system wykrywania dronów/ShutterStock
Największa polska firma IT stworzyła własny system do wykrywania i monitorowania dronów. Rozwiązanie, które czeka na pierwsze wdrożenie, ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne – czytamy w środę w „Pulsie Biznesu”.

Jak działa system Polski antydron?

Jak dowiedział się „PB”, system Polski antydron opiera się na sieci sensorów akustycznych montowanych na latarniach ulicznych, z których są one zarazem zasilane. Zebrane dane dźwiękowe trafiają poprzez sieć komórkową do Platformy Internetu Rzeczy Asseco. Tam algorytmy sztucznej inteligencji analizują hałas, klasyfikują obiekt, określają jego położenie oraz wyznaczają trajektorię lotu w przestrzeni powietrznej. Użytkownik systemu może śledzić ruch drona, symulować jego dalszą trasę oraz otrzymywać automatyczne alerty o naruszeniu zdefiniowanych stref bezpieczeństwa.

Technologia ma zastosowanie militarne i cywilne

W miastach system pozwala na wykrywanie nielegalnych wyścigów samochodowych, strzałów, zgromadzeń lub niezgłoszonych demonstracji na podstawie analizy natężenia głosu i przekroczenia norm hałasu. Narzędzie służy także do ogólnego pomiaru zanieczyszczenia akustycznego i automatycznego powiadamiania służb ratunkowych lub porządkowych - czytamy w„PB”.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowa technologia z Polski. Powstał zaawansowany system wykrywania dronów »
Tematy: dronybezpieczeństwoobronność
Powiązane
Polska w centrum planu nuklearnego USA. Rosyjski analityk ostrzega przed reakcją Kremla
Polska w centrum planu nuklearnego USA. Rosyjski analityk ostrzega przed reakcją Kremla
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
Trwa rosyjski atak na Polskę. Raport ujawnia, gdzie idzie główne uderzenie
toga, prokurator
Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów. 33 zarzuty i działania grupy przestępczej
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Boże Ciało, Piątek, dzień wolny, urlop, 2026
Piątek po Bożym Ciele, 5 czerwca 2026 roku, dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Masa czołgów przy granicy z Rosją. Brytyjczycy przerzucili elitarną jednostkę
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj