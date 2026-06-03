Pytany o potwierdzenie informacji o toczących się dyskusjach z Polską i Litwą, urzędnik Pentagonu powiedział PAP, że resort „nie komentuje doniesień medialnych, ani spekulacji na temat potencjalnych decyzji dotyczących rozmieszczenia sił”.

„Stany Zjednoczone i NATO stale oceniają sytuację bezpieczeństwa i podejmują kroki niezbędne do utrzymania bezpiecznego, skutecznego i wiarygodnego środka odstraszającego” - dodał.

USA rozważają rozszerzenie obecności nuklearnej w Europie

Jest to reakcja na doniesienia „Financial Times” o tym, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza sześć państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty. Ewentualne decyzje oznaczałyby zwiększenie liczby krajów goszczących tzw. samoloty podwójnego zastosowania (DCA), zdolne do wykonywania misji konwencjonalnych i nuklearnych.

Z informacji „Financial Times” wynika, że zainteresowanie posiadania takiej infrastruktury wyrażają państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska oraz część krajów bałtyckich. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone w ramach struktur Sojuszu.

Litwa potwierdza rozmowy o odstraszaniu nuklearnym

Minister obrony Litwy Robertas Kaunas potwierdził, że takie rozmowy się rozpoczęły.

– Dyskusje rzeczywiście się toczą. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ obowiązuje klauzula poufności, ale Litwa na pewno nie stoi z boku – powiedział minister we wtorek dziennikarzom w litewskim Sejmie.

Jak dodał, broń jądrowa wzmacnia bezpieczeństwo, dlatego państwa powinny podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia obrony, niezależności i skutecznego odstraszania.

Polska: nie ma rozmów o rozmieszczeniu głowic jądrowych

W środę rano w Programie Trzecim Polskiego Radia do kwestii ewentualnych negocjacji z USA odniósł się wiceszef MON odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Paweł Zalewski. Zaprzeczył on, że toczą się jakiekolwiek rozmowy dotyczące rozmieszczenia w Polsce sojuszniczych głowic jądrowych, jednak, jak powiedział, trwają rozmowy „o tym, by stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego, i aby Polska w tym odegrała istotną rolę”.

- Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę — powiedział Zalewski.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)