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Więcej chętnych do pracy sezonowej niż ofert. Te zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem

oprac. Diana Bartosiuk
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dzisiaj, 05:00
praca sezonowa
Praca sezonowa/Shutterstock
Oferty pracy sezonowej cieszą się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród maturzystów. Ten rocznik chętnie podejmie się sezonowego zajęcia, które jesienią będzie łączyć z nauką. Ci, którzy szukają pracy najchętniej aplikują właśnie na oferty pracy sezonowej. Umieszczenie takiej informacji w ogłoszeniu zwiększa atrakcyjność oferty.

Praca sezonowa jest coraz bardziej pożądana. W tym roku liczba ofert zatrudnienia jest jednak zdecydowanie niższa niż kandydatów do pracy. To sprawia, że na jedną ofertę pracy aplikuje więcej osób. Znalezienie pracy sezonowej może być trudniejsze niż przed rokiem.

Te prace cieszą się największym zainteresowaniem

W stosunku do minionego roku liczba aplikacji przesyłanych na jedną ofertę pracy sezonowej wzrosła średnio o 12% (r/r). Największym zainteresowaniem cieszą się:

  • gastronomia (+27% r/r),
  • e-commerce (+18% r/r),
  • zajęcia dla hostess,
  • roznoszenie ulotek.

Jednak w tym roku wśród pracowników widoczny jest jeszcze jeden trend. Z danych OLX Praca wynika, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się ogłoszenia, w których pracodawcy jasno określili, że chodzi o pracę sezonową. Umieszczenie tego komunikatu znacząco podnosi atrakcyjność oferty, o czym świadczy liczba wysłanych aplikacji. W gastronomii przyciągają one średnio o jedną czwartą więcej chętnych niż propozycje stałego etatu, a w logistyce przewaga ta sięga niemal 30%.

Mniej ofert pracy to większa konkurencja na rynku

Osoby poszukujące w tym roku pracy sezonowej muszą liczyć się jednak z tym, że jej zdobycie może być trudniejsze niż w poprzednich latach. To konsekwencja dwóch czynników. Po pierwsze, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacząco zmalała liczba ofert. Z analizy OLX Praca wynika, że jest ich aż o 15% mniej. Najwięcej propozycji skierowanych do pracowników sezonowych pojawia się w gastronomii, która stanowi niemal jedną trzecią wszystkich ofert (31,7%).

W dalszej kolejności znajdują się rolnictwo i ogrodnictwo (9,3%), budowa i remonty (5,2%), handel i oferty dla pracowników sklepów (5,1%) oraz sprzątanie (4,5%).

Coraz trudniej znaleźć pracę. Tak zmalała liczba ofert zatrudnienia
Coraz trudniej znaleźć pracę. Tak zmalała liczba ofert zatrudnienia

Po drugie: konkurencję w tym segmencie rynku pracy zwiększy rekordowa, bo o prawie 16% większa w porównaniu z ubiegłym rokiem, liczba absolwentów szkół ponadpodstawowych. Część z nich niewątpliwie zakończy edukację i będzie poszukiwała stałego zajęcia, ale jak wynika z badania zrealizowanego przez OLX Praca, aż 84% maturzystów chce łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego, a praca sezonowa może być dla nich pierwszym krokiem na tej drodze.

Więcej ofert z darmowym zakwaterowaniem

Nie sposób nie zauważyć jeszcze jednej tendencji na rynku pracy sezonowej. Pracodawcy coraz częściej poza oferowanym wynagrodzeniem proponują pakiety benefitów. Udział ofert z darmowym zakwaterowaniem wzrósł o 14,5% w ujęciu relatywnym. Natomiast liczba liczba ofert z opcją wyżywienia w ujęciu rok do roku zwiększyła się niemal trzykrotnie.

Kusi wynagrodzenie, nie benefity

Mimo rosnącej roli benefitów oferowanych przez pracodawców, to nadal wynagrodzenie ma kluczowe znaczenie dla pracowników. Oferowane stawki w najpopularniejszych sektorach w kraju wynoszą zazwyczaj od 5265 zł brutto w gastronomii (wzrost o 1,25% r/r) do 7500 zł brutto miesięcznie w przypadku kierowców (wzrost aż o 15,4% r/r), a ogólna mediana dla całego rynku pracy sezonowej w Polsce ukształtowała się na poziomie 5500 zł brutto, co oznacza stabilizację i niewielki wzrost o 1,1% rok do roku (średnia płaca wzrosła o 0,9% r/r).

Tutaj jednak też widoczna jest zmiana. Analiza pokazuje, że najchętniej wybierane są oferty, które gwarantują szybkie wypłaty – dniówki lub tygodniówki.

Dla osób poszukujących pracy sezonowej najistotniejsze jest wynagrodzenie, dlatego też publikowanie stawek godzinowych w ogłoszeniach zwiększa ich atrakcyjność. Okazuje się jednak, że tym co zachęca pracowników są również benefity zapewniane przez pracodawcę. Znajduje to odzwierciedlenie w treści publikowanych ogłoszeń, w których coraz częściej pojawiają się informacje o wyżywieniu czy zakwaterowaniu. Popularność zyskują także elastyczne formy zatrudnienia. Oferty dotyczące części etatu lub prac dorywczych są znacznie popularniejsze niż te gwarantujące pełny etat czy umowę cywilnoprawną

– mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Diana Bartosiuk
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Tematy: pracaoferty pracypraca sezonowa
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