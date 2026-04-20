Dobra wiadomość dla odbiorców ciepła. Podwyżek nie będzie, mimo że gaz zdrożał

Sezon 2026-2027 bez podwyżek

Hurtowe ceny gazu ziemnego rosną w ostatnich tygodniach w związku z zablokowaniem Cieśniny Ormuz, która jest drogą transportową dla gazu skroplonego. To jeden ze skutków trwającego konfliktu między USA i Izraelem a Iranem.

- Już wystąpiliśmy z wnioskiem taryfowym na sezon 2026-2027 (...) i mogę powiedzieć, że nie ma żadnych ruchów podwyżkowych. Nie przewidujemy, że taryfa wzrośnie w kolejnych latach - powiedział Gajewski dziennikarzom.

Wyjaśnił, że w momencie składania wniosku taryfowego do Urzędu Regulacji Energetyki spółka ma już zabezpieczone dostawy gazu na okres, którego dotyczy taryfa.

Orlen Termika produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła

W 2025 r. gaz ziemny stanowił 24,8 proc. w strukturze paliw używanych do wytwarzania ciepła w warszawskich zakładach spółki.

Należące do Orlen Termika warszawskie elektrociepłownie i ciepłownie produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców podwarszawskich miejscowości Pruszków, Piastów i Michałowice. Spółka ma też zakłady w Przemyślu i na Śląsku.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.