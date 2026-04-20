Dobra wiadomość dla odbiorców ciepła. Podwyżek nie będzie, mimo że gaz zdrożał

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 15:47
Orlen Termika, spółka z grupy Orlenu, nie przewiduje wzrostu ceny ciepła w taryfie na nadchodzący sezon grzewczy, mimo wzrostu hurtowych cen gazu - poinformował w poniedziałek prezes Andrzej Gajewski.

Sezon 2026-2027 bez podwyżek

Hurtowe ceny gazu ziemnego rosną w ostatnich tygodniach w związku z zablokowaniem Cieśniny Ormuz, która jest drogą transportową dla gazu skroplonego. To jeden ze skutków trwającego konfliktu między USA i Izraelem a Iranem.

- Już wystąpiliśmy z wnioskiem taryfowym na sezon 2026-2027 (...) i mogę powiedzieć, że nie ma żadnych ruchów podwyżkowych. Nie przewidujemy, że taryfa wzrośnie w kolejnych latach - powiedział Gajewski dziennikarzom.

Wyjaśnił, że w momencie składania wniosku taryfowego do Urzędu Regulacji Energetyki spółka ma już zabezpieczone dostawy gazu na okres, którego dotyczy taryfa.

Orlen Termika produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła

W 2025 r. gaz ziemny stanowił 24,8 proc. w strukturze paliw używanych do wytwarzania ciepła w warszawskich zakładach spółki.

Należące do Orlen Termika warszawskie elektrociepłownie i ciepłownie produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców podwarszawskich miejscowości Pruszków, Piastów i Michałowice. Spółka ma też zakłady w Przemyślu i na Śląsku.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Źródło: PAP
Tematy: PKN Orlenenergetykaceny gazuciepłownictwo
Powiązane
Europa z ręką w nocniku. Ceny gazu mocno w w górę, w zimie zabraknie błękitnego paliwa?
Europa z ręką w nocniku. Ceny gazu mocno w górę, w zimie zabraknie błękitnego paliwa?
Rafineria Lavera w Martigues w południowej Francji 14 kwietnia 2026 r.
Ta wojna wstrząsnęła rynkami energii. Teraz może się zakończyć. Ceny ropy reagują
Ceny gazu rosną. Kiedy Polacy odczują to w portfelach? Minister wskazuje
Ceny gazu rosną. Kiedy Polacy odczują to w portfelach? Minister wskazuje
działka, zasiedzenie, nabycie, własność, sąd najwyższy, nieruchomość
Utrata części nieruchomości przez źle postawiony płot. Wystarczy brak reakcji, aby stracić część działki
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
5 tys. zł kary za brak umowy w 2026. Ruszają masowe kontrole na posesjach
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja
