Sanatorium NFZ - cennik 2026. Ile zapłacą kuracjusze w czerwcu?

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 19:31
Od 1 maja 2026 zmienia się cennik pobytu w sanatoriach NFZ. Dla wielu kuracjuszy oznacza to wyższe opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, choć leczenie nadal pozostaje finansowane przez fundusz. Ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za turnus i które pokoje podrożeją najbardziej? Sprawdzamy nowe stawki obowiązujące w sezonie wiosenno-letnim.

Komu przysługuje sanatorium na NFZ?

Wyjazd do sanatorium na NFZ nie jest dostępny dla każdego "od ręki". Trzeba mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostać zakwalifikowanym do leczenia uzdrowiskowego. Dopiero wtedy fundusz pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej. Warto jednak pamiętać, że pacjent nadal płaci za nocleg i wyżywienie, a te koszty od maja 2026 roku będą wyższe.

Nowe stawki od 1 maja 2026?

Od 1 maja do 30 września 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia.

Pobyt w sanatorium 2026 - kto za co płaci?

W przypadku wyjazdu do sanatorium obowiązuje prosta zasada - pacjent opłaca zakwaterowanie oraz wyżywienie, NFZ pokrywa leczenie i zabiegi wynikające z choroby podstawowej.

Dla kuracjusza kluczowa jest tzw. stawka dzienna która zależy od standardu pokoju. Im lepsze warunki, tym wyższa opłata. Najwięcej zapłacą osoby wybierające pokój jednoosobowy, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, nawet ponad 40 zł za dobę. Z kolei najtańsze opcje, czyli pokoje wieloosobowe bez łazienki, to wydatek rzędu kilkunastu złotych dziennie. Różnice w cenach wynikają głównie z liczby osób w pokoju oraz tego, czy ma on własną łazienkę, czy jest częścią tzw. studia.

Ile trzeba zapłacić po 1 maja za wyjazd do sanatorium na NFZ?

W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:

  • 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
  • 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
  • 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
  • 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
  • 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
  • 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Ile trzeba zapłacić za 21 dni w sanatorium?

Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że za cały turnus to koszt:

  • 858,90 zł - pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką,
  • 573,30 zł - pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką.

Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:

  • dojazd do uzdrowiska,
  • opłata klimatyczna,
  • koszty pobytu opiekuna,
  • zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.
Kto nie płaci za pobyt w sanatorium 2026?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:

  • osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
  • ucząca się młodzież do 26. roku życia,
  • dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:

  • dowód tożsamości,
  • dokumentacja medyczna,
  • leki przyjmowane na stałe,
  • kosmetyki,
  • ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,
  • bielizna osobista,
  • odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,
  • szlafrok,
  • ręczniki,
  • telefon i ładowarka.

