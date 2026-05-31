Dofinansowania dla rolników w 2026: najczęstsze błędy we wnioskach i jak ich unikać [Wywiad]

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
dzisiaj, 15:52
Nieprecyzyjne wnioski, błędy w dokumentacji i niedotrzymywanie terminów – to najczęstsze powody, dla których rolnicy tracą unijne dotacje. Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wyjaśnia, jak skutecznie przygotować się do naborów i czego absolutnie nie bagatelizować.

Dofinansowania dla rolników: najczęstsze błędy

Forsal: W ostatnich latach system wsparcia dla rolników stał się znacznie bardziej złożony - mamy dopłaty bezpośrednie, środki z WPR, programy modernizacyjne, wsparcie dla młodych rolników czy inwestycje związane z zieloną transformacją. Z perspektywy eksperta: gdzie dziś rolnicy popełniają najwięcej błędów przy ubieganiu się o dofinansowania i jakich formalności absolutnie nie można bagatelizować, aby nie stracić szansy na otrzymanie środków?

Aleksander Mach: Najczęstszy błąd, który obserwujemy dziś wśród rolników ubiegających się o wsparcie, polega na tym, że wielu producentów traktuje wniosek o dofinansowanie wyłącznie jako formalność administracyjną. Tymczasem obecny system wsparcia – zarówno w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jak i programów krajowych – wymaga bardzo dokładnego przygotowania dokumentacji, zgodności inwestycji z celami programu oraz pilnowania terminów praktycznie na każdym etapie realizacji.

Z perspektywy pracownika ośrodka doradztwa rolniczego mogę powiedzieć, że najwięcej problemów pojawia się dziś w kilku obszarach.

Po pierwsze – nieprecyzyjne planowanie inwestycji. Rolnicy często składają wnioski „na szybko, bez wcześniejszego przeanalizowania, czy dana inwestycja rzeczywiście wpisuje się w kryteria programu. Dotyczy to szczególnie modernizacji gospodarstw, czy inwestycji środowiskowych. Później okazuje się, że zakupiona maszyna, technologia lub zakres inwestycji nie spełnia wymogów kwalifikowalności i część kosztów nie może zostać refundowana.

Drugim bardzo częstym problemem są błędy w dokumentacji. Niezgodności powierzchni działek, nieaktualne numery ewidencyjne, brak wymaganych załączników, źle przygotowane oferty cenowe czy błędy w biznesplanie – to nadal jedne z głównych powodów wezwań do uzupełnień albo odrzucenia wniosku. W obecnym systemie cyfrowym trzeba również pamiętać, że nawet drobne rozbieżności między danymi w eWniosekPlus, ARiMR i dokumentacją geodezyjną mogą skutkować kontrolą lub korektami płatności.

Kolejna kwestia to niedotrzymywanie terminów. Wielu rolników koncentruje się na samym złożeniu wniosku, zapominając później o terminach uzupełnień, realizacji inwestycji, składania wniosków o płatność czy obowiązku utrzymania efektu projektu przez określony czas. A właśnie na etapie rozliczeń pojawia się dziś bardzo dużo problemów, które mogą skutkować zmniejszeniem pomocy albo koniecznością zwrotu części środków.

Coraz większe znaczenie mają również zobowiązania środowiskowe i wymogi związane z ekoschematami. Rolnicy często nie doceniają, jak istotna jest dokumentacja zabiegów agrotechnicznych, prowadzenie rejestrów czy zgodność praktyk z deklaracjami we wniosku. Kontrole są dziś bardziej szczegółowe niż kilka lat temu, a system wykorzystuje także monitoring satelitarny, dlatego rozbieżności są łatwiejsze do wykrycia.

Osobnym wyzwaniem są programy dla młodych rolników i premie inwestycyjne. Tu najczęściej problemem okazuje się brak odpowiedniego przygotowania ekonomicznego gospodarstwa lub niespełnienie warunków trwałości projektu. Niektórzy beneficjenci skupiają się na samym uzyskaniu premii, a później mają trudności z realizacją założeń biznesplanu, co może prowadzić do sankcji finansowych.

Dlatego zawsze podkreślamy, że dziś kluczowe są trzy rzeczy: dobre przygotowanie dokumentacji, wcześniejsze konsultacje z doradcą oraz dokładna analiza warunków programu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Rolnik nie może już działać wyłącznie intuicyjnie – obecny system wsparcia wymaga podejścia podobnego do prowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie.

Najważniejsza rada praktyczna? Nie zostawiać niczego na ostatnią chwilę i dokumentować każdy etap inwestycji. W przypadku kontroli to właśnie kompletna dokumentacja najczęściej decyduje o tym, czy środki zostaną wypłacone bez problemów.

Jak rolnik może przygotować się do naborów i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji?

Forsal: Wielu rolników zwraca uwagę, że procedury składania wniosków są skomplikowane i często zmieniają się z roku na rok. Czy obecny system wsparcia jest rzeczywiście dostępny dla przeciętnego gospodarstwa rodzinnego, czy raczej premiuje duże i dobrze zorganizowane podmioty? Jakie praktyczne kroki powinien dziś podjąć rolnik, który chce skutecznie przygotować się do naborów i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji?

AM: To prawda, ze rolnicy mierzą się z często zmieniającymi się przepisami, ponieważ muszą one być dostosowywanie zarówno do przepisów unijnych, jak i do aktualnej sytuacji i potrzeb rolników.

Nie można powiedzieć, że system płatności bezpośrednich premiuje wyłącznie duże gospodarstwa. Przykładem są płatności dla małych gospodarstw, przeznaczone dla gospodarstw do 5 hektarów użytków rolnych. To płatność ryczałtowa, która zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie i dla najmniejszych gospodarstw może być rozwiązaniem prostszym oraz korzystniejszym finansowo.

System nie punktuje gospodarstwa tylko dlatego, że jest większe. W przypadku ekoschematów są nawet ograniczenia: można zgłosić maksymalnie 300 hektarów, a na jednej działce rolnej można realizować maksymalnie dwa ekoschematy. Oczywiście większe gospodarstwa mają często przewagę organizacyjną, ale to nie oznacza, że mniejsze są bez szans. Kluczowe jest dobre przygotowanie: sprawdzenie powierzchni, dokumentów, działek, umów dzierżawy i wcześniejsza konsultacja z doradcą.

Dofinansowania dla rolników: zmiany

Forsal: Coraz częściej mówi się o tym, że przyszłe dofinansowania będą uzależnione od spełniania wymogów środowiskowych i klimatycznych. Jakich zmian mogą spodziewać się rolnicy w najbliższych latach i czy sektor jest przygotowany na sytuację, w której dostęp do pieniędzy będzie powiązany m.in. z ograniczaniem emisji, retencją wody czy transformacją energetyczną gospodarstw?

AM: Dofinansowania coraz częściej będą powiązane z tym, jak gospodarstwo wpływa na środowisko: na glebę, wodę, emisje, energię i dobrostan zwierząt. Ten kierunek już dziś widać w warunkowości i ekoschematach. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że negocjacje na poziomie Unii Europejskiej nadal trwają i na ten moment nie znamy jeszcze ostatecznych zasad nowej perspektywy finansowej. Nie wiemy więc dokładnie, na czym skoncentrują się przyszłe przepisy i które działania będą najmocniej wspierane.

Możemy natomiast zakładać, że znaczenie będą miały kwestie klimatyczne i środowiskowe, takie jak retencja wody, racjonalne nawożenie, ograniczanie emisji czy transformacja energetyczna gospodarstw. Dla części rolników będzie to wyzwanie, bo wymaga dokumentacji, inwestycji i zmiany sposobu myślenia. Ale wiele takich działań ma też sens ekonomiczny. Lepsza gleba, mniejsze straty nawozów, oszczędność wody czy własna energia to nie tylko wymagania programowe, ale również niższe koszty i większa stabilność gospodarstwa.

