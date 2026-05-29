Jak KGHM wzmacnia bezpieczeństwo surowcowe Europy

Dlatego strategiczna rola KGHM nie wynika wyłącznie z działalności wydobywczej. Równie istotne są zakłady przetwarzania rud oraz huty, bo to właśnie tam wydobyty surowiec zyskuje realną wartość i staje się częścią europejskiego łańcucha dostaw. To one najlepiej pokazują, dlaczego Polska odgrywa dziś tak ważną rolę na rynku surowców strategicznych.

Miedź jest kluczowym surowcem dla wielu gałęzi przemysłu i produktów codziennego użytku, szczególnie w elektronice, motoryzacji i budownictwie. Używana jest między innymi do produkcji kabli i przewodów elektrycznych, silników samochodowych, klimatyzatorów, turbin wiatrowych, czy smartfonów. Także w każdym nowo budowanym domu w Europie, bo statystycznie zawiera od 50 do 200 kilogramów miedzi. Nowoczesny samochód elektryczny zużywa jej czterokrotnie więcej niż pojazd z silnikiem spalinowym – to nawet 80 kilogramów na jeden pojazd. Popyt na miedź nie maleje; wręcz przeciwnie – transformacja energetyczna sprawia, że rośnie w tempie, którego nie przewidywały jeszcze prognozy sprzed dekady.

Polski KGHM w europejskim łańcuchu wartości

Kopalnie i huty KGHM to obecnie jeden z najważniejszych filarów surowcowej stabilności nie tylko Polski, ale całego kontynentu. Polska Miedź odpowiada za około 50 proc. europejskiej produkcji miedzi górniczej. To liczba, która w epoce skracania globalnych łańcuchów dostaw i rosnących napięć geopolitycznych nabiera szczególnej wagi. Jednak o strategicznym znaczeniu KGHM nie przesądza dziś wyłącznie samo wydobycie. Kluczowe jest także to, czy surowiec można skutecznie przetworzyć i wprowadzić do gospodarki w postaci gotowego produktu. Dlatego to właśnie huty najlepiej pokazują, jak potencjał surowcowy KGHM przekłada się na bezpieczeństwo dostaw i europejski łańcuch wartości.

Hutniczym sercem Polskiej Miedzi są trzy zakłady zlokalizowane w Zagłębiu Miedziowym. Największy z nich – Huta Miedzi Głogów – to najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt hutniczy w Polsce i jeden z największych w Europie. W Głogowie przerabia się głównie koncentraty miedzi oraz złomy i produkuje katody miedziane najwyższej jakości. To tutaj znajduje się wydział produkcyjny odpowiedzialny za wytapianie srebra w KGHM. Drugi zakład – Huta Miedzi Legnica – specjalizuje się w przetopie złomów miedzi i innych wsadów wtórnych, domykając obieg surowcowy i nadając hutnictwu KGHM realny wymiar cyrkularny. Trzecia jednostka – Walcownia Metali Cedynia – produkuje z katod wytwarzanych w zakładach KGHM wyroby walcowane z miedzi: walcówkę, druty i granulat miedziany, które trafiają do przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i motoryzacyjnego. Razem te trzy zakłady tworzą zintegrowany łańcuch wartości: od koncentratu lub złomu, przez katodę, aż po gotowy wyrób wykorzystywany w fabrykach i instalacjach na całym kontynencie.

Zielona energia, nowe inwestycje

Hutnictwo KGHM nieustannie się rozwija. Huta Miedzi Cedynia jest dziś zasilana w 100 proc. energią ze źródeł odnawialnych. To symboliczny, ale i wymierny krok na drodze do dekarbonizacji produkcji miedziowej w Polsce. Krok, który odpowiada na oczekiwania zarówno regulatorów unijnych, jak i coraz bardziej świadomych środowiskowo klientów. Z kolei Huta Miedzi Legnica przeszła niedawno istotną modernizację technologiczną, wzmacniając swoją pozycję jako nowoczesne centrum przerobu surowców wtórnych.

Inwestycje te wpisują się w szerszą strategię KGHM: budowania hutnictwa odpornego na zakłócenia, efektywnego energetycznie i opartego na odpowiedzialnych standardach produkcji. Nie chodzi jedynie o wolumeny, ale o jakość i wiarygodność.

Potwierdzona jakość i globalna rozpoznawalność

Katody miedziane produkowane w Hucie Miedzi Głogów – marki HMG-S i HMG-B – zostały niedawno zarejestrowane na amerykańskiej giełdzie CME (Chicago Mercantile Exchange). Oznacza to, że są już notowane na czwartej międzynarodowej giełdzie metali. Rejestracja na CME to nie tylko kwestia prestiżu. To także potwierdzenie, że miedź z Głogowa spełnia najsurowsze światowe normy jakości. Pokazuje również, że KGHM jest postrzegany jako wiarygodny i przewidywalny partner biznesowy z stabilnym łańcuchem dostaw.

Polskie huty KGHM posiadają też prestiżowy znak Copper Mark. To certyfikat przyznawany producentom miedzi, którzy spełniają rygorystyczne kryteria w zakresie odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego. Dla nabywców na całym świecie to czytelny sygnał, że miedź z tym oznaczeniem pochodzi z odpowiedzialnej i zweryfikowanej przez niezależnych audytorów produkcji. Spółka opublikowała również ślad środowiskowy swoich flagowych produktów. Dzięki temu uczestnicy rynku dysponują przejrzystymi danymi o emisjach i zużyciu zasobów na każdym etapie produkcji.

Jak KGHM wzmacnia bezpieczeństwo surowcowe Europy

KGHM w światowej czołówce producentów srebra

Srebro jest obok miedzi drugim metalem, który wzmacnia globalną pozycję KGHM. Według tegorocznej edycji rankingu „World Silver Survey 2026” Grupa KGHM po raz kolejny zajęła drugie miejsce wśród największych producentów srebra na świecie. W 2025 roku Grupa wyprodukowała 1347 ton tego kruszcu. KGHM zajął jednocześnie pierwsze miejsce w kategorii największych kopalń srebra na świecie. W tym samym zestawieniu Polska uplasowała się na siódmym miejscu i utrzymała silną pozycję wśród najważniejszych uczestników światowego rynku srebra.

Srebro produkowane przez KGHM osiąga czystość 99,99 proc., czyli najwyższą klasę w branży. Od niedawna nie jest ono dostępne wyłącznie dla partnerów przemysłowych. Zarówno srebro, jak i złoto produkowane przez KGHM mogą kupować w formie sztabek także klienci indywidualni. Dzięki temu polskie srebro jest dziś dostępne również dla odbiorców detalicznych.

Bezpieczeństwo dostaw to nie slogan

W warunkach narastających napięć geopolitycznych, skracania łańcuchów wartości oraz wzrostu znaczenia surowców strategicznych bezpieczeństwo dostaw przestaje być pojęciem abstrakcyjnym. Staje się jednym z kluczowych elementów realnej polityki przemysłowej państw i całych regionów. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa zintegrowany ciąg produkcyjny KGHM, obejmujący zarówno kopalnie, jak i huty. To on stanowi jeden z najważniejszych filarów stabilności surowcowej Polski i Europy.

To właśnie połączenie własnego wydobycia i krajowego przetwórstwa decyduje o strategicznej sile KGHM. Kopalnie zapewniają dostęp do surowca, a huty pozwalają przetworzyć go i wprowadzić na rynek w postaci gotowego produktu. Dzięki temu KGHM tworzy spójny model działania, od złoża i wydobycia po przerób i wyrób finalny. W sytuacji kryzysowej utrzymanie takiego zintegrowanego ciągu produkcyjnego staje się warunkiem ciągłości produkcji w całym sektorze przetwórstwa miedzi.

Istotnym elementem tej odporności jest także wysoki poziom tzw. local content. W polskiej części Grupy KGHM aż 98,5 proc. dostaw materiałów i usług realizowanych jest przez podmioty działające w kraju. To oznacza, że nawet przy poważnych zakłóceniach w handlu międzynarodowym krajowa baza przemysłowa może utrzymać ciągłość wydobycia i produkcji hutniczej.

Europejscy klienci dostrzegają tę wartość. Nawet gdy konkurencyjne cenowo produkty są dostępne na Dalekim Wschodzie, odbiorcy świadomie wybierają miedź z KGHM. Wynika to z oceny ryzyka. Produkty oparte na własnym wydobyciu i wytwarzane w polskich zakładach są postrzegane jako bezpieczne, przewidywalne i odporne na globalne zakłócenia.