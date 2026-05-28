- Rozmawiałem dzisiaj rano przez telefon z ambasadorem Omanu, który zapewnił mnie, że nie ma planów wprowadzania opłat w cieśnienie. Tak jak powiedział, nasze kraje od 200 lat mają dobre relacje i chce, by trwały one kolejnych 200 lat - podkreślił Bessent na briefingu w Białym Domu.

Wcześniej tego dnia Bessent ostrzegł władze Omanu przed próbami ustanowienia systemu opłat tranzytowych w cieśninie Ormuz, grożąc krajowi nałożeniem sankcji. W środę prezydent USA Donald Trump groził zbombardowaniem przyjaznego dotąd kraju.

Bessent, pytany o porozumienie z Iranem, zaznaczył, że prezydent Trump dał jasno do zrozumienia Teheranowi, że musi oddać swój wysoko wzbogacony uran, nie może dążyć do uzyskania broni jądrowej, a cieśnina Ormuz musi być otwarta dla swobodnej żeglugi. - (Trump) nie zaakceptuje złego porozumienia. Zawrze wspaniałe porozumienie dla Amerykanów - przekonywał Bessent.(PAP)