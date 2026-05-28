Forsal logo

Warszawa nie będzie miała pełnej obwodnicy aż do 2038 roku. WOW powstaje od początku

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 14:02
Kiedy budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy?
Kiedy budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy?/Materiały prasowe
Nie będzie pełnej obwodnicy Warszawy aż do 2038 roku. Drogowcy po raz kolejny przesuwają budowę trasy S17, która ma domknąć ring wokół stolicy. To inwestycja z brodą, która poprzez serię błędów urzędniczych raz po raz się opóźnia.

„Dziura” w stołecznym ringu

Niedawno pisałem o amerykanizacji Warszawy. Stolica dosłownie pęka w szwach. Codziennie do miasta wjeżdżają setki tysięcy samochodów. Miejskie obwodnice ledwo zipią, a problem potęguje fakt, że jednej z nich po prostu brakuje.

Kierowcy utkną w korkach. Warszawa jest na granicy paraliżu [FELIETON]
Kierowcy utkną w korkach. Warszawa jest na granicy paraliżu [FELIETON]

W Warszawie powstały trzy z czterech obwodnic. Brakuje szybkiej drogi na wschodzie. Sprawa jest o tyle poważna, że nie ma ani obwodnicy śródmiejskiej, ani głównej, ani aglomeracyjnej. W sprawie tej środkowej – znanej jako S17 lub Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) – podjęto właśnie ważną decyzję. Niestety, po raz kolejny przesunięto termin realizacji.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Bliżej budowy obwodnicy?

– Dzisiaj wykonujemy kolejny, bardzo ważny krok, aby ten projekt stał się rzeczywistością. Realizacja WOW oznaczać będzie zakończenie mniejszego ringu wokół Warszawy – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Droga będzie miała po trzy pasy ruchu w każdą stronę, a przez dzielnicę Wesoła najprawdopodobniej przejdzie w tunelu.

Właśnie podpisano umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla ok. 16 km drogi S17. To pierwszy krok do budowy brakującej trasy. Za 7,4 mln zł dokumentację ma przygotować Transprojekt-Warszawa. Ma na to cztery lata, czyli do połowy 2030 roku.

„Zadaniem projektanta jest opracowanie propozycji przebiegu WOW oraz przygotowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na rozwiązania tunelowe” – podaje GDDKiA.

Przecięto węzeł gordyjski

W 2028 roku, po konsultacjach społecznych, projektant ma złożyć wniosek o decyzję środowiskową. To już drugie podejście. Ponad dekadę temu, w 2015 roku, GDDKiA złożyła podobny wniosek. Wtedy WOW podzielono na dwa odcinki.

Przez kolejne lata, wskutek błędnych decyzji urzędniczych, drogowcy utracili zgodę środowiskową. W 2018 roku została ona zaskarżona przez mieszkańców. Trzy lata później GDOŚ po raz pierwszy ją uchylił. W kolejnych latach toczyły się batalie prawno-sądowe, które nie przynosiły ostatecznego rozstrzygnięcia.

W końcu, w marcu 2025 roku, minister Dariusz Klimczak przeciął ten węzeł gordyjski. Zdecydował o porzuceniu tamtej procedury. Cały proces planowania drogi trzeba było rozpocząć od nowa. Zdaniem branży była to jedyna słuszna decyzja, która ma jednak jeden poważny minus – budowa drogi znacznie się opóźni.

Kiedy pojedziemy nową drogą?

Nie ma szans, by choćby pierwsza łopata na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy została wbita jeszcze w tej dekadzie. Według szacunków drogowców dopiero na początku lat 30. ogłoszone zostanie postępowanie na projekt. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji ZRID (odpowiednika pozwolenia na budowę domu) i wybranie wykonawcy.

„Przy sprawnym przebiegu prac projektowych i uzyskiwaniu niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji szacowane lata realizacji robót budowlanych to 2036–2038” – podaje GDDKiA. Jeszcze w ubiegłym roku szacowano, że uda się otworzyć drogę do 2035 roku. Tym razem drogowcy zdecydowali się przesunąć termin realizacji. Aż pięć lat – od 2030 do 2035 roku – zajmować będzie projektowanie i uzyskiwanie ZRID.

Warszawa przez lata pozostanie więc bez pełnej obwodnicy. Obecnie ring wokół miasta mają już Łódź i Katowice, a w tym roku gotowa będzie cała trasa dookoła Krakowa. Do 2033 roku ukończona ma zostać również pełna obwodnica Szczecina.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWarszawa nie będzie miała pełnej obwodnicy aż do 2038 roku. WOW powstaje od początku »
Tematy: inwestycjedrogitransport
Powiązane
Port Polska, wizualizacja autorstwa Foster+Partners
Port Polska powiększy się w czasie budowy? Możliwa rozbudowa do pojemności 44 mln
Wizualizacja Warszawy Wschodniej
Spór o pociągi na Warszawie Wschodniej. Jedni chcą zamknąć linię, drudzy ją zostawić
Budowa drogi S19
Nie ma szybkiej drogi na wschodzie Polski. Miała być gotowa na wakacje
Zobacz
|
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
Katarzyna Lubnauer, MEN, matura
MEN rozważa zmiany w formule matur. Katarzyna Lubnauer wskazała największe wyzwanie
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj