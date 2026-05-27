Ukraina ostrzega przed mobilizacją w Rosji. Możliwe dziesiątki tysięcy żołnierzy

oprac. Łukasz Dobrzyński
34 minut temu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w środę po spotkaniu z dowództwem wojskowym, że Rosja może przygotowywać kolejną mobilizację i planuje zwiększyć liczebność swoich sił zbrojnych o dziesiątki tysięcy żołnierzy.

„Otrzymujemy coraz więcej informacji z Rosji na temat przygotowań do kolejnej mobilizacji w kraju agresora. (...) Kierownictwo polityczne Rosji postawiło sobie za cel zwiększenie kontyngentu wojsk okupacyjnych. Mowa tu o co najmniej kilkudziesięciu tysiącach dodatkowych żołnierzy” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraina: Rosja chce zwiększyć liczebność armii

Według prezydenta ma to przede wszystkim na celu zrekompensowanie szczególnie wysokich strat armii rosyjskiej na okupowanym terytorium Ukrainy. „Władze rosyjskie zintensyfikowały wydawanie tzw. rozkazów mobilizacyjnych” - ostrzegł Zełenski.

Jak dodał, Ukraina uważa te rosyjskie działania za potwierdzenie, że „Moskwa nie przygotowuje się do prawdziwej dyplomacji”. Zełenski zapewnił, że strona ukraińska przekazuje partnerom dostępne dane na temat działań Kremla.

Prezydent zaznaczył, że przedstawiono mu również sprawozdanie dotyczące zastosowania „sankcji dalekiego zasięgu”, w szczególności wobec obiektów rosyjskiego przemysłu naftowego w Tuapse w Kraju Krasnodarskim i w innych regionach Rosji.

„Rosja musi zakończyć swoją wojnę, a świat dysponuje środkami nacisku. Działamy na wszystkich poziomach, aby chronić Ukrainę i skłonić Rosję do podjęcia działań dyplomatycznych” – podkreślił Zełenski.

Ukraińskie dane o stratach Rosji i sytuacji na froncie

Wcześniej w środę minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow powiadomił, że w ostatnim czasie Ukraina stopniowo przejmuje inicjatywę na froncie. „W październiku na 1 km2 zdobytego terenu przypadało 67 zabitych lub rannych (rosyjskich) żołnierzy, w kwietniu – 179. Rosja ponosi straty przekraczające 35 tys. zabitych i rannych miesięcznie, przy utrzymującym się tempie działań” – wyjaśnił minister.

Portal Kyiv Independent podał, że prezydent Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

Źródło: PAP
