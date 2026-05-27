Forsal logo

Polakom żyje się lepiej? Dochody rosły szybciej niż wydatki

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 15:03
Polakom żyje się lepiej? Dochody rosły szybciej niż wydatki
Polakom żyje się lepiej? Dochody rosły szybciej niż wydatki/Shutterstock
Gospodarstwa domowe w Polsce są w coraz lepszej kondycji finansowej. Jak wynika z najnowszych danych GUS, w 2025 r. dochody gospodarstw domowych rosły szybciej niż wydatki, a udział kosztów życia w domowych budżetach wyraźnie zmalał.

Dochód rozporządzalny na osobę rośnie

GUS podał, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w 2025 r. wyniósł 3.500 zł i był wyższy od dochodu z 2024 r. nominalnie o 10,5 proc., a realnie o 6,7 proc.

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2025 r. wartość 2.015 zł i były wyższe w skali roku – nominalnie o 7,3 proc., a realnie – o 3,6 proc.

Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 59,3 proc. w 2024 r. do 57,6 proc. w 2025 roku.

Udział dochodów z głównego źródła utrzymania w grupach społecznych

W 2025 r. najwyższy udział dochodów z głównego źródła utrzymania, charakterystycznego dla danej grupy społeczno-ekonomicznej, odnotowano w gospodarstwach domowych emerytów (81,1 proc. wobec 81,0 proc. w 2024 r.) oraz pracowników (81,0 proc. wobec 81,1 proc. w 2024 r.), natomiast najniższy – w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek (66,8 proc. wobec 66,6 proc. w 2024 r.) oraz rencistów (72,6 proc. wobec 76,4 proc. w 2024 r.).

Struktura dochodów

W 2025 r. w strukturze dochodów ogółu gospodarstw domowych dominowały dochody z pracy najemnej (53,5 proc. wobec 54,7 proc. w 2024 r.) oraz dochody ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych (24,0 proc. wobec 23,7 proc. w 2024 r.).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolakom żyje się lepiej? Dochody rosły szybciej niż wydatki »
Tematy: GUSfinanse osobistedochodydochód rozporządzalny
Powiązane
Spadek wynagrodzeń w Polsce. GUS wskazuje na jeden ważny powód
Spadek wynagrodzeń w Polsce. GUS wskazuje na jeden ważny powód
Ile zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty
Ile zarabiają lekarze w Polsce? Prezes NIL podał konkretne kwoty
Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie w górę. Ponad 9,5 tys. zł brutto
Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie w górę. Ponad 9,5 tys. zł brutto
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Zobacz
|
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
praca hybrydowa zdalna stacjonarna biura
Średni tydzień pracy w krajach UE. Polska w czołówce państw. Ile średnio pracujemy?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj