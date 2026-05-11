Przeciętne wynagrodzenie wyraźnie w górę. Ponad 9,5 tys. zł brutto

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:21
Wynagrodzenia w Polsce nadal rosną. Jak podał GUS, przeciętna miesięczna pensja brutto w I kwartale 2026 roku wyniosła 9562,88 zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące płac w Polsce. Z raportu wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku osiągnęło poziom 9562,88 zł. To o 6,70 proc. więcej niż przed rokiem - w pierwszym kwartale 2025 r. przeciętna pensja brutto była na poziomie 8962,28 zł.

W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 3,97 proc. W czwartym kwartale 2025 r. przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 9197,79 zł.

Dane pokazują, że pensje wciąż rosną, choć tempo wzrostu wynagrodzeń stopniowo się stabilizuje. Informacje publikowane przez GUS są ważnym wskaźnikiem kondycji rynku pracy i całej gospodarki.

Źródło: PAP
