Forsal logo

Zachód już tak nie kusi. Polskie wynagrodzenia zmieniły rynek pracy

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 12:25
Zachód już tak nie kusi. Polskie wynagrodzenia zmieniły rynek pracy
Zachód już tak nie kusi. Polskie wynagrodzenia zmieniły rynek pracy/Shutterstock
Jeszcze kilkanaście lat temu wyjazd do pracy za granicę był dla wielu Polaków prostym sposobem na skok cywilizacyjny i szybkie oszczędności. Dziś ten rachunek coraz częściej się nie spina. Rosnące wynagrodzenia w Polsce, drożyzna na Zachodzie i wyższe koszty życia sprawiają, że emigracja zarobkowa przestała być oczywistym wyborem. Jak zauważa „Rzeczpospolita”, na wyjazdach nadal mogą dobrze zarobić fachowcy i mieszkańcy biedniejszych regionów kraju - ale era masowego „wyjazdu za chlebem” wyraźnie dobiega końca.

Przewaga zarobków za granica stopniała

Wyjazdy za granicę nie gwarantują takich zarobków jak dekadę temu. Rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiły, że opłacają się dziś głównie fachowcom i mieszkańcom biedniejszych regionów - pisze piątkowa „Rzeczpospolita".

Gazeta przypomina, że jeszcze dekadę temu wyjazd do prostych prac sezonowych w Niemczech, Holandii czy Irlandii dawał nawet trzykrotnie wyższe zarobki niż praca w Polsce. Dziś ta przewaga stopniała. „W 2026 r., pracując »na Zachodzie«, można zwykle zarobić około dwóch razy więcej niż w kraju, co jest efektem szybkiego wzrostu wynagrodzeń, w tym zwłaszcza płacy minimalnej nad Wisłą" - czytamy w artykule.

Atrakcyjne zarobki tylko dla fachowców

W ocenie cytowanego przez „Rz" Macieja Kopaczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, minęły już czasy, gdy nawet pracownicy bez żadnych umiejętności mogli zarobić na Zachodzie duże pieniądze. Jak podkreśla, atrakcyjne zarobki nadal czekają na fachowców, takich jak spawacze, hydraulicy czy elektrycy, którzy mogą liczyć na stawki znacznie wyższe niż w Polsce.

Według ofert publikowanych w OLX Praca, osoby bez kwalifikacji mogą obecnie zarobić w Niemczech około 10 – 14 tys. zł brutto miesięcznie, natomiast doświadczeni specjaliści nawet 20–25 tys. zł brutto.

Mniej Polaków planuje wyjazd na saksy

Zmienia się też nastawienie Polaków. Z danych „Barometru polskiego rynku pracy” wynika, że jedynie 10 proc. respondentów rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższych dwóch lat, podczas gdy w 2022 r. deklarowało to 21 proc. badanych. – Różnice w wynagrodzeniach wyraźnie się zmniejszyły – powiedział „Rzeczpospolitej" Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Eksperci zauważają też zmianę charakteru samych saksów. Krótkie, dwu–trzymiesięczne wyjazdy nie dają już takiego zastrzyku gotówki jak kiedyś. Coraz więcej osób decyduje się więc na dłuższy pobyt za granicą, traktując go jako element większej życiowej zmiany - wskazuje gazeta.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZachód już tak nie kusi. Polskie wynagrodzenia zmieniły rynek pracy »
Tematy: pracawynagrodzeniapraca za granicą
Powiązane
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów
Kryzys w transporcie publicznym. Niedobór kierowców może uderzyć w pasażerów
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Nowe dane GUS: połowa Polaków zarabia mniej niż 7,4 tys. zł brutto
Ile zarabia student w Polsce? Różnica z oczekiwaniami jest ogromna
Ile zarabia student w Polsce? Różnica z oczekiwaniami jest ogromna
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
podlewanie, deszczówka, nieruchomości, świadczenie, dofinansowanie
Będzie można za darmo podlewać trawnik i myć auto na podjeździe – nowe świadczenie dla właścicieli nieruchomości
odpady, zanieczyszczenie powietrza, grzywna, smog, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Można zapłacić wysoką grzywnę
właściciel, nieruchomości, rolnik, ministerstwo rolnictwa, rząd, prezydent
Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości: trzeba będzie podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się części swoich praw
Szczecin,poland-september,2022:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,Formation,In,Flight,Above
F-35 leci do Polski! Lockheed Martin dla forsal.pl o współpracy z Polską [Wywiad]
podatek, danina, podatek katastralny, podatek od nieruchomości, nieruchomości
9 tys. zł – taki podatek od mieszkania zapłacą Polacy którzy w 2026 r. zdecydują się na zakup tych nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj